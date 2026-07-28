Marina suma casi siete toneladas de cocaína aseguradas en el Pacífico durante julio

Los decomisos marítimos de cocaína en el Pacífico mexicano rozaron las siete toneladas durante julio, esto después de que personal de la Secretaría de Marina aseguró otros mil 140 kilogramos frente a Chiapas. La operación dejó tres personas detenidas y elevó a cerca de 80 toneladas el volumen incautado en el mar durante la actual administración.

Este representa el cuarto aseguramiento de ese tipo reportado por las autoridades federales en el mes. El mayor cargamento del mes apareció frente a Oaxaca, donde personal naval interceptó dos embarcaciones con 2 mil 990 kilogramos de presunta cocaína y detuvo a cuatro personas. Las otras tres operaciones ocurrieron en aguas próximas a Chiapas, con decomisos superiores a una tonelada cada uno

Marinos de la Armada de México detectaron a unos 713 kilómetros de la costa una embarcación menor equipada con cuatro motores fuera de borda. Dentro de la unidad encontraron 38 bultos con una sustancia cuyas características correspondían a las de la cocaína.

A través de operaciones permanentes de vigilancia marítima, aseguramos frente a las costas de Chiapas una embarcación menor que transportaba aproximadamente 1.14 toneladas de presunta cocaína, así como 840 litros de combustible.



Con esta acción evitamos que cerca de 2.28… pic.twitter.com/R49bLpRCPB — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 28, 2026

Durante la inspección también localizaron 33 bidones con aproximadamente 840 litros de combustible y dos radiobalizas. Los tres tripulantes quedaron bajo custodia de las autoridades federales.

Según la información oficial, el cargamento superó la tonelada de peso, esto con el embalaje incluido. La droga, la lancha y los demás objetos fueron trasladados a Puerto Chiapas para su entrega ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El Ministerio Público federal integrará la carpeta de investigación y solicitará el análisis correspondiente para confirmar el contenido de los paquetes. El peso ministerial también deberá incorporarse al balance acumulado de la administración.

Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) permitieron estimar un valor de 248 millones 947 mil 500 pesos al cargamento. La dependencia sostuvo que el decomiso impidió la distribución de más de dos millones de dosis.

Con este nuevo aseguramiento, las acciones marítimas difundidas durante julio acumulan al menos 6.8 toneladas de esa sustancia en el Pacífico mexicano. Chiapas concentra tres de los cuatro operativos reportados en el periodo. La presunta cocaína hallada en esta intervención se incorporarán al registro una vez que la FGR determine el peso ministerial.

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MSL