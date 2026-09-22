Senadora Celeste Ascencio cuestiona ‘piso parejo’ en proceso interno de Morena en Michoacán

La senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena, cuestionó las condiciones en las que se ha desarrollado el proceso interno en el partido para la definición de coordinaciones en defensa de la transformación, al señalar que no hubo un “piso parejo” entre los participantes, aunque llamó a respetar y acatar los resultados para preservar la unidad del movimiento.
“Hubo mucha diferenciación entre quienes pudiéramos tener, o pudiéramos pedir, algún piso parejo”, señaló la legisladora, quien reconoció que no está completamente conforme con el resultado del proceso.
Ascencio Ortega consideró necesario mantener una mayor vigilancia sobre este tipo de procedimientos, aunque sostuvo que, una vez definidos los resultados, corresponde respetarlos.
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“Por como se dieron los procesos, me parece que hay que estar más vigilantes, pero hay que respetar el resultado”, afirmó en declaraciones a la prensa.
La senadora insistió en que, pese a las diferencias y cuestionamientos sobre las condiciones de la contienda interna, el momento actual demanda unidad y respaldo al resultado.
“Al final del día hay que aceptar y acatar los resultados y hay que apoyar. Tenemos que respetar que vivimos un momento de unidad y hay que respaldar”, expresó.
Reyna Celeste Ascencio Ortega, quien buscaba la coordinación por el estado de Michoacán, fue cuestionada sobre la situación del senador Raúl Morón Orozco y su decisión de apartarse del proceso.
Al respecto, hizo un llamado para que se sume nuevamente, al considerar que su salida podría tener un impacto en el movimiento.
“Creo que sí puede afectar. Vuelvo a hacer el llamado al compañero Raúl Morón para que se sume”, señaló, aunque también reconoció que se trata de una decisión personal.
Carlos Torres Piña, coordinador de Morena en Michoacán
Carlos Torres Piña fue designado el pasado 14 de septiembre como coordinador en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Michoacán, figura que, al interior del partido, lo convierte en el virtual candidato a la gubernatura para las elecciones de 2027.
Además del exfiscal General del Estado de Michoacán, también competían por la coordinación:
- Raúl Morón Orozco
- Gladyz Butanda Macías
- Esteban González Nava
- Gabriela Desireé Molina Aguilar
- Ernesto Nuñez Aguilar
- Ana Lilia Guillén Quiroz
- Israel Mauricio Guzman Negrete
- Fabiola Alanís Sámano
- Jesús Manuel Gamiño Álvarez
- Myriam Martínez Ramírez
- Netzahualcóyotl Alanís Pedraza
- Reyna Celeste Ascencio Ortega
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, reconoció la trayectoria y el trabajo en territorio de las y los aspirantes descartados, a quienes consideró “los mejores cuadros de nuestro movimiento y aseguro que del estado de Michoacán”.
Con información de César Huerta.
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cehr