PRI impugnará ante el TEPJF medidas del INE contra expresiones de ‘Alito’ Moreno

El senador Manuel Añorve Baños, del PRI, en declaraciones a la prensa el 22 de septiembre de 2026.

El senador Manuel Añorve Baños informó que el PRI impugnará ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las medidas dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) contra expresiones de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del partido.

“Vamos a impugnar para empezar, también tenemos derecho a la impugnación y lo que queremos son órganos imparciales de justicia electoral”, declaró el legislador, luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Moreno Cárdenas y al PRI retirar determinadas publicaciones y abstenerse de difundir señalamientos que vinculen a Morena con el crimen organizado.

Alejandro “Alito” Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ı Foto: Cuartoscuro

La determinación, aprobada por unanimidad por la nueva integración de la comisión, deriva de denuncias presentadas por Morena contra “Alito” Moreno, el PRI y cuentas vinculadas con ese partido por la presunta difusión reiterada de propaganda política con contenido calumnioso.

Entre las expresiones señaladas en las publicaciones denunciadas se encuentran “narcopartido”, “narcogobierno”, “narcopolíticos”, “morenarcos” y “cartel de Morena”, además de referencias a supuestos vínculos entre Morena y organizaciones criminales.

También se ordenó retirar o modificar determinadas manifestaciones y eliminar algunas republicaciones realizadas desde la cuenta de la red social X de Alejandro Moreno, así como desde cuentas del PRI y de personas vinculadas con el partido.

INE está “censurando” a Alejandro Moreno

Ante estas medidas, Manuel Añorve sostuvo que el PRI continuará utilizando las vías legales para controvertir las decisiones de la autoridad electoral.

“Sí, está censurando a Alejandro Moreno Cárdenas, a Carolina Viggiano, está censurando a Rubén Moreira, pero no nos van a callar”, afirmó.

Cuestionado sobre si el PRI desacatará las determinaciones de la Comisión de Quejas y Denuncias, el senador respondió que continuarán expresando sus señalamientos y que recurrirán a las instancias correspondientes.

“No nos van a callar, lo vamos a seguir diciendo y lo vamos a seguir publicando”, sostuvo, y cuestionó la actuación del INE al afirmar que el organismo ha perdido independencia.

“El INE simple y sencillamente se ha convertido en un apéndice del gobierno”, señaló.

Añorve Baños reiteró que el PRI impugnará las medidas ante la Sala Superior del TEPJF y sostuvo que su partido continuará defendiendo sus posiciones por las vías institucionales.

¡Al PRI no le van a imponer silencio!



Otra vez el @INEMexico pretende restringir nuestra libertad de expresión mediante medidas cautelares y limitar lo que la oposición puede decir y denunciar.



En el @PRI_Nacional no vamos a dar ni un paso atrás.



Vamos a impugnar, a seguir… pic.twitter.com/XbFw5QNXVK — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) September 22, 2026

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