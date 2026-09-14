PRI acusa a Morena de alistar un ‘fraude maquinado’ para 2027; cuestiona al INE por ‘boletas planchadas’

El senador Manuel Añorve Baños, del PRI, acusó al Gobierno Federal y a Morena de estar construyendo un “fraude maquinado” de cara a las elecciones de 2027, al advertir que el control de las instituciones electorales podría utilizarse para alterar o definir resultados en favor de candidatos morenistas, y una herramienta para ello serían las “boletas planchadas”.

El legislador cuestionó la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) contabilice boletas sin doblez, al considerar que esta medida representa un riesgo para la certeza de los comicios y podría abrir la puerta a que los resultados sean orientados desde las mesas de votación.

“El riesgo es de lo que ya está construyendo el Gobierno Federal, un fraude maquinado, un fraude ya anunciado”, sostuvo.

Añorve Baños afirmó que el INE debe garantizar la imparcialidad y la seguridad del voto, pero acusó al organismo de no estar actuando con independencia frente al Gobierno Federal.

Asimismo, advirtió que el órgano electoral no debe permitir que el conteo de los votos sea utilizado para favorecer a candidatos y candidatas de Morena.

El senador Manuel Añorve Baños, del PRI. ı Foto: Cuartoscuro

Acusa control de elecciones por ‘boletas planchadas’

El senador sostuvo que el problema de las boletas sin doblez forma parte de un escenario más amplio que, desde su perspectiva, apunta al control de las elecciones por parte del partido en el gobierno.

“Lo que no gane Morena en una elección lo van a querer ganar en la mesa”, afirmó.

Manuel Añorve acusó que Morena busca influir en las instituciones electorales para decidir desde los órganos encargados de organizar y calificar los comicios quién gana y quién pierde.

“Este gobierno de Morena es exactamente lo que quiere, quiere cooptar las elecciones y poder decidir en la mesa quién gana y quién pierde” Manuel Añorve Baños, senador del PRI



El senador señaló que el PRI continuará denunciando lo que considera intentos de intervención en el proceso electoral y aseguró que su partido no permanecerá callado frente a estas acciones.

Otro de los señalamientos fue el financiamiento de las campañas anticipadas de Morena. El senador aseguró que diversas actividades proselitistas se han realizado con recursos públicos y con dinero cuyo origen, dijo, no está suficientemente esclarecido.

Según el legislador, “todas esas campañas adelantadas han sido con recursos públicos , muchas de ellas con recursos que no tienen un origen muy claro”.

El priista vinculó estos señalamientos con investigaciones y denuncias relacionadas con presuntos esquemas de financiamiento irregular y mencionó el llamado “huachicol fiscal” como uno de los temas que, a su juicio, debe ser esclarecido.

Ante la pregunta de si existe riesgo de que México avance hacia una elección de Estado, Manuel Añorve fue tajante: “Por supuesto que la están construyendo”.

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cehr