PAN y PRI plantean frente opositor en Michoacán para competir contra Morena

De cara a la elección de gobernador de Michoacán, los senadores Marko Cortés Mendoza, del PAN, y Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI, coincidieron en la necesidad de construir un frente opositor para competir contra Morena, aunque cada uno planteó distintos perfiles rumbo a la definición de una candidatura común.

Cortés Mendoza abrió la puerta a una alianza entre el PAN, PRI y otras fuerzas políticas, al considerar que “lo ideal” sería construir un frente común en Michoacán.

“Yo no descartaría que en el caso de Michoacán pudiéramos hacer un frente común ante Morena, todos juntos”, sostuvo el senador panista al ser cuestionado específicamente sobre la posibilidad de una alianza con el PRI.

El también exdirigente nacional del PAN señaló que su partido debe impulsar “sumas” y coaliciones estratégicas construidas desde lo local, con los perfiles más competitivos y capaces para enfrentar a Morena.

Alcalde de Morelia sería el perfil del PAN para Michoacán

En ese contexto, Cortés se pronunció abiertamente por Alfonso Martínez Alcázar, actual alcalde de Morelia, como la principal carta del PAN. Destacó que ha sido tres veces presidente municipal, una de ellas por la vía independiente y dos por el PAN, y afirmó que ha dado resultados al frente de la capital michoacana.

Sobre la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, el senador reconoció el contexto en el que asumió el cargo tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, pero consideró que, si el objetivo es no sólo cambiar de gobierno sino mejorar las condiciones del estado, “la apuesta tendría que ser Alfonso Martínez”.

PRI plantea candidatura única

Por su parte, el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, también se pronunció por construir una candidatura opositora unificada en Michoacán.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el PRI respalde a Grecia Quiroz, “Alito” Moreno señaló que deben evaluarse los perfiles con mayor competitividad ; no obstante, reconoció su papel y la calificó como una mujer “valiente” y “echada para adelante”.

El senador mencionó a Guillermo Valencia Reyes como perfil del PRI a considerar, y planteó que las distintas fuerzas políticas y la sociedad civil construyan una propuesta conjunta.

“Lo que se quiere y lo que se pretende construir es que vayamos todos unidos , todos los partidos políticos, la sociedad civil en una sola candidatura”, afirmó.

Moreno Cárdenas sostuvo que la definición debe considerar la formación, capacidad, resultados y competitividad de los aspirantes, con el propósito de presentar una candidatura capaz de derrotar a Morena.

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cehr