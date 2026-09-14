Ignacio Mier pide dar ‘voto de confianza’ al INE ante polémica por boletas ‘planchadas’

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco

Ante las críticas de la oposición por la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de permitir que las llamadas “boletas planchadas” puedan ser consideradas válidas, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, pidió dar un voto de confianza al árbitro electoral y evitar descalificaciones anticipadas rumbo a los comicios de 2027.

Mier sostuvo que el INE debe operar con independencia y bajo los principios de certeza, legalidad y transparencia, pero consideró que corresponde al organismo electoral determinar si las nuevas disposiciones sobre las boletas garantizan esos principios.

“Debemos dejar que el árbitro opere. Darle un voto de confianza, sí, cuidando los principios que rigen la democracia”, afirmó.

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El senador reconoció que la desconfianza en las instituciones electorales ha generado reformas y mayores costos para el país. Señaló que el presupuesto del INE supera los 30 mil millones de pesos y sostuvo que buena parte de ese costo deriva de la desconfianza generada por los propios actores políticos.

Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena, rechazó que ese partido tenga controlado al INE. Rechazó que haya una ajolotización del Instituto tras el cambio de cromática institucional. Además pidió dejar atrás los calificativos de narcopartido. pic.twitter.com/0lVctond4A — Angel Gallegos (@gallegoso) September 14, 2026

Cuestionó además que los partidos opositores concentren sus críticas en el árbitro electoral en lugar de revisar sus propias estructuras y resultados.

“Siempre vemos al árbitro, pero no nos volteamos a ver al equipo”, reprochó.

Sobre las acusaciones de que Morena presiona al INE, Mier rechazó que mantener una relación institucional implique ejercer presión. Consideró que la presión ocurre cuando se descalifica o se ataca anticipadamente a la autoridad electoral.

En este contexto, defendió la capacidad del instituto para organizar los comicios y recordó que en las elecciones de 2024 logró coordinar la renovación de la Presidencia, el Congreso federal, congresos estatales y gubernaturas.

El coordinador morenista también llamó a revisar a todos los candidatos antes de las elecciones para evitar vínculos con la delincuencia organizada y detectar posibles irregularidades patrimoniales.

“Hay que pasarnos a la báscula, a un escáner, a un tomógrafo de última generación y que tenga varios cortes, a todos, sin excepción”, planteó.

Mier rechazó, además, que la contienda electoral deba reducirse a descalificaciones y acusaciones como la de “narcopartido”. Sostuvo que los partidos deberían competir con propuestas en materia económica, social, educativa, tecnológica y de infraestructura.

Ante el arranque anticipado de la disputa por 2027, pidió mesura y prudencia a los partidos, al reconocer que la efervescencia política comenzó incluso antes del inicio formal del proceso electoral.

🔴 Conferencia de prensa del presidente de la Junta de Coordinación Política, @NachoMierV. https://t.co/25NBizjzkh — Senado de México (@senadomexicano) September 14, 2026

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LMCT