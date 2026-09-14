Sheinbaum reúne a 300 mil simpatizantes durante gira por ocho estados

Durante su gira de jueves a domingo por Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo e Hidalgo, la Presidenta Claudia Sheinbaum reunió alrededor de 300 mil simpatizantes en plazas públicas, como parte de sus recorridos por el país.

En el marco de estas visitas, Claudia Sheinbaum destacó el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) junto con mujeres indígenas, quienes elaboraron un libro bordado en español y tzotzil, en el que documentaron aspectos de la vida de la primera presidenta de México.

Claudia Sheinbaum relató que recibió el ejemplar como un regalo y resaltó el significado de que las mujeres participantes expresaran, a través de sus propios diseños, cultura y arte, lo que representa haber aprendido a leer y escribir.

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“Fue muy lindo, me regalaron un libro bordado (...) es de mujeres que decidieron contar mi vida de lo que sale en redes sociales, en el documental o en lo que han conocido de lo que he platicado; es muy emotivo, pero lo más emotivo es cómo expresan a través de su propio diseño, cultura, arte, el haber aprendido a leer y escribir”, expresó Claudia Sheinbaum este lunes en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el libro representa una muestra del trabajo que realizan las mujeres indígenas y del impacto que tienen los programas de alfabetización en sus comunidades.

Vivienda, otro de los temas de la agenda

Durante la conferencia matutina, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, presentó los avances del programa Vivienda para el Bienestar.

La funcionaria informó que 667 mil viviendas cuentan con contratos, correspondientes a 766 proyectos, mientras que 89 mil viviendas han sido asignadas y colocadas a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Los resultados forman parte de las acciones del Gobierno federal en materia de vivienda, uno de los temas abordados durante la exposición de avances de la administración.

La gira de Claudia Sheinbaum por los ocho estados permitió a la mandataria mantener encuentros con simpatizantes y destacar programas sociales y de atención a la población, entre ellos los relacionados con educación y vivienda.

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