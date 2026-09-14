Gobierno de Sheinbaum reporta 667 mil viviendas con contratos para el programa Vivienda para el Bienestar

La titular de Sedatu dio un informe en la Mañanera de CSP.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, informó que el Gobierno federal cuenta con 667 mil viviendas con contratos, correspondientes a 766 proyectos, como parte de los avances del programa Vivienda para el Bienestar.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se abordaron los resultados de vivienda como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, la funcionaria presentó los avances de la estrategia habitacional.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Vega Rangel señaló que, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se han asignado y colocado 89 mil viviendas.

Los resultados dijo “forman parte de las acciones del Gobierno federal para ampliar el acceso a una vivienda y atender las necesidades habitacionales de las familias mexicanas”.

La presentación de la titular de Sedatu se realizó junto con la participación de otros funcionarios federales, entre ellos Iván Escalante, quien expuso información sobre el monitoreo de precios de combustibles y productos de la canasta básica.

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FGR