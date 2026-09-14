Gobierno de CSP mantiene monitoreo de precios de gasolina y canasta básica: Profeco

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, presentó un reporte sobre el comportamiento de los precios de los combustibles y la canasta básica, como parte de los temas abordados por el Gobierno federal.

El funcionario señaló que el precio promedio de la gasolina regular se ubicó en 23 pesos con 67 centavos por litro, con lo que, dijo, se mantiene el compromiso establecido con el sector.

Durante su exposición, mostró un mapa en el que se identifican los precios de ambos combustibles, así como el monitoreo que realiza la dependencia para dar seguimiento a las variaciones y facilitar el acceso de las familias a precios más favorables.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

En este seguimiento, destacó el caso de una estación de servicio ubicada en Puebla, Puebla, donde se identificó un precio de combustible cercano a los 30 pesos por litro.

Asimismo, Iván Escalante informó sobre el monitoreo de la canasta básica, integrada por 24 productos, cuyo costo de referencia no debe superar los 750 pesos.

El titular de Profeco presentó un comparativo de precios para identificar los establecimientos con mejores costos y dar seguimiento al comportamiento de los productos de consumo básico.

La información forma parte de las acciones de vigilancia de precios que realiza la Profeco para proteger la economía de las familias mexicanas.

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FGR