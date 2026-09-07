Profeco: Ocho de cada 10 estaciones venden el diésel en 27 pesos por litro

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que ocho de cada 10 gasolineras mantienen el precio del diésel en un máximo de 27 pesos por litro.

En conferencia de prensa presidencial, el procurador destacó que la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó con gasolineras el acuerdo voluntario para renovar hasta marzo del próximo año la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la gasolina regular y diésel.

Resaltó que con esto se cumplirán dos años en que la gasolina tenga un tope máximo de 24 pesos por litro.

“La semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la firma de este nuevo acuerdo voluntario que va a durar seis meses más, es decir, a marzo de el próximo año, y con eso se estaría cumpliendo dos años con el precio de la gasolina regular a 24 pesos por cada litro.

“Entonces tenemos el precio promedio nacional en 23 pesos con 68 centavos y en el caso de diésel ya llegamos al precio promedio nacional de los 27 pesos que habíamos estado buscando y cada vez se suman más estaciones las que están dando estos precios justos (…) Ocho de cada 10 gasolineras mantienen el precio del diésel en máximo 27 pesos por litro”, dijo.

Iván Escalante llamó a la población a revisar el mapa virtual y en tiempo real que ha hecho Profeco para conocer dónde se ubican las gasolineras que dan precios justos.

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FGR