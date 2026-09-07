‘México no es ni será colonia ni protectorado’, reitera Sheinbaum por mapa de anexión a Estados Unidos

Luego de que Donald Trump difundió un mapa de América del Norte y Groenlandia en el que México aparece como parte del territorio de Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó la soberanía nacional y sostuvo que “México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero”.
En su plataforma Truth Social, el mandatario republicano publicó una ilustración en la que aparecen los colores de la bandera estadounidense y la leyenda “Estados Unidos de América” sobre México, Canadá, Groenlandia, América Central, Cuba y el resto de las Antillas.
‘Somos un país libre, independiente y soberano’: Sheinbaum
Sin referirse directamente a la publicación de su homólogo estadounidense, Sheinbaum Pardo recordó en sus redes sociales que septiembre es el mes patrio en México, por la conmemoración del aniversario de la Independencia.
Trump publica mapa que muestra a México, Canadá y Groenlandia como territorios de Estados Unidos
“En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”, escribió la Presidenta.
Trump insiste en cambiar nombres de todo el mundo
La publicación del mapa se suma a otras que Donald Trump ha difundido recientemente para impulsar el cambio de nombre de distintos lugares.
Entre sus sugerencias, ha sugerido rebautizar el estado de Nuevo México por “Nueva América”. Incluso, este 7 de septiembre volvió a compartir siete versiones cartográficas con esa modificación y mantuvo el tema en su cuenta de Truth Social.
Además de los mapas, publicó decenas de mensajes, imágenes y ataques contra sus adversarios políticos durante una jornada dedicada oficialmente a reconocer a los trabajadores estadounidenses.
Lo anterior se suma a otros intentos de Trump por modificar denominaciones geográficas. Desde el inicio de su segundo mandato en 2025, ordenó que las agencias federales estadounidenses utilizaran “Golfo de América” en lugar de Golfo de México.
Después, promovió el nombre “Lago América” para el Lago Ontario, en medio de disputas comerciales con Canadá.
En el mismo tono, la Casa Blanca publicó el pasado 6 de septiembre un video elaborado con inteligencia artificial en el que Trump aparece caracterizado como Linterna Verde y utiliza un anillo de poder para levantar un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.
La Casa Blanca acompañó el video con una adaptación del juramento de los personajes de DC Comics. “En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de mi vista. Quienes veneran el mal quizá deberían temer a mi poder... ¡la luz del Linterna Verde!“, señala el mensaje en la red social X.
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cehr