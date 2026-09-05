Trump busca retirar protección al lobo gris mexicano para favorecer a ganaderos de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para revisar la protección federal del lobo gris y del lobo gris mexicano, una medida que podría permitir que ambas especies sean retiradas de la lista de animales en peligro de extinción.

La instrucción establece que el secretario del Interior, Doug Burgum, deberá determinar en un plazo de 90 días si las poblaciones de lobos se han recuperado lo suficiente para retirarles las salvaguardas contempladas en la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

Sin embargo, la orden no elimina de manera inmediata la protección del lobo gris mexicano. Por ahora, la especie continúa bajo resguardo federal y cualquier modificación deberá pasar por una evaluación del Departamento del Interior y del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.

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La medida fue presentada como parte de una serie de acciones impulsadas por la administración de Trump para apoyar a los ganaderos, quienes han denunciado pérdidas económicas por ataques de lobos contra becerros y otros animales de crianza.

La orden también instruye a las autoridades federales a analizar mecanismos para facilitar la eliminación de ejemplares que representen una amenaza para el ganado, además de promover que los gobiernos estatales flexibilicen algunas de sus restricciones.

Trump, rodeado de rancheros: “Ya puedes dispararles.”

Habla del lobo gris mexicano. Quedan 317.

En los 80 lo dimos por extinto en libertad. Lo cazaron y lo envenenaron hasta dejar siete. De esos siete nació el milagro.

Décadas para salvarlos.⁰Un payaso con pluma para volver a… pic.twitter.com/f3kMz11duB — Runas Dos Lunas (@DosRunas) September 5, 2026

¿Cuántos lobos grises mexicanos quedan?

El lobo gris mexicano es considerado una de las subespecies de lobo más amenazadas de América del Norte. Fue reintroducido en Arizona y Nuevo México en 1998, después de haber desaparecido prácticamente de la vida silvestre.

Al cierre de 2025, autoridades estadounidenses contabilizaron 319 ejemplares en libertad en ambos estados, cifra cercana al objetivo establecido en el programa federal de recuperación.

No obstante, el plan vigente indica que debe existir un promedio superior a 320 animales durante cuatro años consecutivos antes de que las autoridades puedan considerar el retiro de la protección federal. El registro de 2025 apenas representaría el primer año para comenzar esa evaluación.

Organizaciones ambientalistas advirtieron que la población todavía enfrenta riesgos importantes, especialmente por su reducida diversidad genética. También señalaron que retirar las salvaguardas antes de cumplir los objetivos de recuperación podría provocar nuevos descensos.

Defensores de la especie anticiparon que podrían recurrir a los tribunales si el gobierno de Trump avanza con la eliminación de las protecciones sin contar con suficiente sustento científico.

Durante su primer mandato, Trump ya había retirado las protecciones del lobo gris en gran parte del territorio estadounidense. Esa decisión fue revertida en 2022 por un tribunal federal, por lo que los animales recuperaron las salvaguardas en la mayoría de los estados.

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MSL