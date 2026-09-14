Claudia Sheinbaum defiende política de vivienda y cuestiona modelo de crecimiento

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió la política de vivienda de su administración y cuestionó el modelo de crecimiento económico que, afirmó, no necesariamente se traduce en bienestar para la población, al señalar que el principal problema no es únicamente cuánto crece la economía, sino cómo se distribuye la riqueza.

Durante la conferencia matutina, en la que se abordaron los avances del sector vivienda como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, la mandataria aseguró, junto con Octavio Romero Oropeza, que no existe cartera vencida en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), contrario a lo que se ha difundido en redes sociales y medios de comunicación.

Sheinbaum explicó que los problemas relacionados con créditos y viviendas otorgados en administraciones anteriores estuvieron vinculados con el tipo de casas que se construyeron y las condiciones de financiamiento.

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“Es cartera vencida; tuvo que ver con el tipo de casas que se construyeron y el tipo de créditos que se dieron en el pasado, entonces el tipo de casa era de 940 metros cuadrados, alejadas de la zona urbana”, explicó la Presidenta.

En otro momento de su intervención, Claudia Sheinbaum criticó el discurso que coloca al crecimiento económico como el principal indicador de bienestar, al señalar que existen autores que cuestionan este concepto por sus efectos ambientales.

“Ahora traen la cantaleta de que crecimiento, crecimiento, crecimiento, está bien, pues”, expresó.

La mandataria sostuvo que el debate debe centrarse también en la distribución de la riqueza, al considerar que el crecimiento económico por sí solo no garantiza una mejora en las condiciones de vida de la población.

“El problema no solo es el crecimiento, sino la distribución de la riqueza”, afirmó.

Como ejemplo, recordó que durante la pandemia de Covid-19 la economía mexicana registró una caída de 8 por ciento y, aun así, disminuyó la pobreza, lo que atribuyó a las políticas de distribución.

“Hubo una caída del 8% y aún así, se disminuyó la pobreza”, señaló, al destacar que este resultado estuvo relacionado con la repartición de recursos.

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FGR