Senado confía en el INE para las elecciones

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez, afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá garantizar el cumplimiento de la ley durante los comicios de 2027, mientras que la ciudadanía tendrá en las urnas la decisión sobre gubernaturas, alcaldías y espacios legislativos federales o locales.

A partir del 10 de septiembre, el organismo electoral puso en marcha el proceso federal 2026-2027. La jornada permitirá elegir a 500 integrantes de la Cámara de Diputados, además de más de 19 mil cargos estatales, entre ellos 17 gubernaturas, presidencias municipales, alcaldías, diputaciones, sindicaturas y regidurías.

Sostuvo que las acusaciones o declaraciones entre fuerzas políticas no definirán el resultado de la contienda. A su juicio, las candidaturas capaces de generar mayor confianza entre los electores tendrán mejores posibilidades de obtener respaldo mediante el sufragio.

Sobre la actuación del árbitro electoral, el líder parlamentario consideró que su independencia impide que alguna fuerza política intervenga en la organización de las elecciones para modificar los resultados, como ocurría anteriormente.

El presidente del Senado señaló que las próximas campañas no deberá afectar las responsabilidades en el Congreso, ya que existe un calendario establecido para las sesiones y tareas de las comisiones: “No vamos a descuidar este trabajo”. Pidió a los partidos que “se pongan las pilas” para seleccionar a sus mejores perfiles.

Respecto de las expresiones políticas en el legislativo, Martínez señaló que su responsabilidad consiste en representar al Senado y conducir sus labores, sin restringir las posiciones individuales de sus integrantes. Dijo que no puede “pintar la raya” a nadie porque “cada quien es libre de expresarse con absoluta responsabilidad y libertad en la tribuna”.