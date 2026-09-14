Flexibilizar reglas electorales puede abrir la puerta al fraude, alerta Movimiento Ciudadano

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, consideró un error que el Instituto Nacional Electoral (INE) permita prácticas que podrían constituir “fraude electoral”, al referirse a la decisión de abrir la puerta a avalar las boletas sin doblez.

“Yo creo que es un error permitir y, de alguna manera, legalizar lo que a todas luces es un presunto fraude electoral o que constituye parte de un fraude electoral”, afirmó el senador en declaraciones a medios de comunicación.

Castañeda Hoeflich sostuvo que el tema debe revisarse con puntualidad para garantizar la certeza del voto y señaló que la existencia de boletas sin doblez ha sido una práctica que, desde su perspectiva, debería formar parte de los elementos para revisar e incluso anular una elección.

Movimiento Ciudadano, preocupado por desempeño del INE

El legislador también expresó preocupación por el desempeño del INE y por lo que calificó como una flexibilización de procedimientos relacionados con la vigilancia y la protección del voto, entre ellos la cadena de custodia.

En este sentido, hizo un llamado al Instituto para que asuma plenamente su papel como árbitro electoral y no se convierta en un espectador del proceso.

“Nosotros hemos venido denunciando, señalando la necesidad de que el INE se convierta en un verdadero árbitro y no en un espectador del proceso electoral” Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano



El coordinador de Movimiento Ciudadano también acusó al INE de no actuar con suficiente firmeza frente a los actos anticipados de campaña y señaló a Morena por, según dijo, adelantar la promoción de posibles candidaturas en distintos estados bajo la figura de sus llamados coordinadores.

Castañeda Hoeflich insistió en que el INE debe actuar frente a lo que consideró conductas que podrían vulnerar la legislación electoral y pidió que no se normalicen prácticas que, a su juicio, afectan la equidad de la contienda.

También afirmó que Morena mantiene una presión permanente sobre el INE y acusó a algunas consejeras y consejeros electorales de mantener una cercanía política con el partido en el gobierno.

“Algunas, algunos de ellos son incondicionales. Parecen más voceros de Morena que garantes de un proceso electoral” Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano



El emecista sostuvo que la forma en que se ha integrado el Consejo General del INE ha contribuido a esta situación y afirmó que el instituto se encuentra “presionado, si no es que cooptado” por Morena y el régimen.

El legislador pidió al INE actuar con mayor firmeza para garantizar la legalidad, la certeza y la legitimidad de las elecciones.

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cehr