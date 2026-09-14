Abelina López critica nombramiento de Beatriz Mojica en Guerrero; advierte ‘crónica de una muerte anunciada’

Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, Guerrero, el 23 de junio de 2026.

Tras perder la contienda interna de Morena por la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, cuestionó la designación de Beatriz Mojica Morga y advirtió que representa “la crónica de una muerte anunciada”.

Luego de que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunciara los resultados de las encuestas, Abelina López sostuvo que “ganaron las encuestas de papel”.

“Morena no abraza personas, abraza principios. Me parece que este es un parteaguas. Quien festeje, me parece que está festejando la crónica de una muerte anunciada”, señaló en declaraciones a la prensa al concluir el evento en el World Trade Center de la Ciudad de México.

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🚨🗣️ "La crónica de una muerte anunciada”: Abelina López critica el proceso interno de Morena



La alcaldesa de Acapulco con licencia, @AbelinaLopezR, criticó la designación de @Beatriz_Mojica como coordinadora de Morena en Guerrero. Tras el resultado, aseguró que lo que en… pic.twitter.com/dkF2oE0bOJ — Político MX (@politicomx) September 14, 2026

La alcaldesa con licencia insistió en que cuenta con el respaldo de más de 100 mil personas que, recordó, la acompañaron durante la movilización para refrendar su apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su Segundo Informe de Gobierno.

“Ganaron en las encuestas el papel, pero yo tengo la encuesta real: más de 100 mil personas caminaron conmigo en el apoyo para la Presidenta de su Segundo Informe. Los convoco a que marchen con 100 mil”, reiteró.

“Traigo pueblo”, agregó, mientras un grupo de simpatizantes le manifestaban su respaldo con gritos de “¡es un honor estar con Abe hoy!”.

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cehr