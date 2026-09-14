Morena designa a Carlos Torres Piña como coordinador de la Defensa de la Transformación en Michoacán.

Morena designó a Carlos Torres Piña como su coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, con lo que se perfila para ser el próximo candidato del partido guinda rumbo a las elecciones del 2027.

Carlos Torres Piña compitió con el senador con licencia, Raúl Morón; senadora de Morena por Michoacán, Celeste Ascencio, y Gladys Butanda, exsecretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán (Sedum).

Después del anuncio, el exfiscal de Michoacán rindió protesta para desempeñar el cargo que el partido guinda le encomendó.

Carlos Torres Piña recordó el legado de Morelos, prometiendo respetar la decisión del pueblo de México. ı Foto: Especial.

En su intervención, Carlos Torres Piña recordó el legado de Morelos y prometió respetar la decisión del pueblo de México, así como orientar su trabajo bajo las reglas de no mentir, no robar, y no traicionar.

Además, agradeció a todos los que participaron en el proceso interno de Morena, rumbo a las elecciones de 2027. Destacó el apoyo de Raúl Morón, Gladys Butanda y de Celeste Ascencio.

Carlos Torres Piña también agradeció el apoyo de la dirigencia de Morena, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo.

Carlos Torres Piña prometió hacer equipo con todos los participantes del proceso interno de Morena de cara a las elecciones de 2027. ı Foto: Especial.

Asimismo, el nuevo coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán destacó el trabajo que ha hecho el actual gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

En las próximas elecciones de 2027, los michoacanos votarán para renovar la gubernatura, además de definir 24 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 16 asignadas por representación proporcional.

¿Quién es Carlos Torres Piña?

Carlos Torres Piña, nació en Paracho, Michoacán, en el año 1979. Es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

A nivel legislativo federal, ha sido diputado en dos ocasiones: en la LXI Legislatura (2009–2012) y en la LXIV Legislatura (2018–2021), donde presidió la Comisión de Vivienda.

Tras militar en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se desempeñó en diversos cargos directivos y la dirigencia estatal en Michoacán, en 2019 se incorporó a las filas del Movimiento Regeneración Nacional.

En el ámbito de la administración pública local, ejerció en dos periodos como secretario de Gobierno de Michoacán bajo la gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla .

Posteriormente, en julio de 2025 fue nombrado titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán por el Congreso local, cargo en el que se ha desempeñado en labores de procuración de justicia y coordinación institucional de seguridad.

¿Qué se elige en Michoacán?

En tanto, a nivel municipal se elegirán los cargos para 112 ayuntamientos, los cuales comprenden 112 presidencias municipales, 112 sindicaturas y 873 regidurías.

México se alista para llevar a cabo las elecciones programadas para junio de 2027. ı Foto: IECM

Hasta el momento, Morena ha anunciado a 6 coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, de cara a las elecciones de 2027, entre los perfiles están los siguientes:

Aguascalientes : Nora Ruvalcaba

Campeche : Pablo Gutiérrez Lazarus

Colima : Rosa María Bayardo

Querétaro : Santiago Nieto Castillo

Sinaloa : Imelda Castro Castro

Guerrero: Beatriz Mojica

En total, son 17 gubernaturas las que se elegirán el próximo año, como lo marcan los tiempos y reglas del Instituto Nacional Electoral (INE).

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JVR