‘Morena tendría que apartar a los personajes con mala reputación porque arriesgan votos’: Expertos

En el marco del arranque del proceso electoral 2027, expertos advierten el riesgo de que Morena, a pesar de llevar ventaja en las encuestas, arriesgue votos, con candidatas y candidatos señalados por nexos delictivos e injerencia extranjera.

El politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sebastián Godínez, advirtió que el partido en el poder enfrenta una severa crisis de disciplina partidista tras el relevo en el liderazgo nacional.

De acuerdo con el especialista, en el “deber ser”, la dirigencia oficialista “debería omitir a todos estos señalamientos, a todos estos personajes que, si lo vemos internamente y analíticamente, pueden restarle votos; en ese sentido, pueden perjudicar”.

Sebastián Godínez destaca el caso de la senadora con licencia Julieta Ramírez, aspirante a la gubernatura de Baja California, identificada como un cuadro cercano a la gobernadora Marina del Pilar y al grupo político de Adán Augusto López, se encuentra en el ojo del huracán tras revelaciones periodísticas que la ligan a negociaciones informales con el gobierno de los Estados Unidos.

Sebastián Godínez detalló que la postura oficial busca minimizar las investigaciones argumentando intromisiones externas: “Nada más lo dijo Ariadna Montiel en la conferencia de Morena, haciendo alusión al caso de Julieta Ramírez, que no tomarán en cuenta a los perfiles señalados por Estados Unidos porque sería injerencia y es una campaña”.

Para el experto de la UNAM, este tipo de perfiles generarán grandes negativos para el partido guinda, por lo que resulta necesario depurar las listas de candidatos peligrosos o con historial negativo en el oficialismo.

El estratega político, Alonso Cedeño, estratega político, aseguró que si bien, no prevé que Morena pierda las elecciones, los escándalos políticos sí ponen en riesgo “la marca Morena”.

“El problema de este tipo de escándalos lo que ponen en riesgo es la marca Morena. Es deplorable que estemos llegando este tipo de confrontaciones o de contiendas internas, así es como han tenido graves erosiones los partidos, así es como empezó el fin del PRD es gravísimo que Morena permita que entre sus filas se vean este tipo de casos”, indicó.

En tanto, la doctora en ciencias políticas, Karolina Gilas, consideró que la información periodística en torno a la presunta intención de Julieta Ramírez de ser un testigo colaborador con el gobierno de los Estados Unidos, deja de de manifiesto una posible preocupación personal por la llegada de una investigación del país vecino del norte.

“En los últimos meses, derivado de la presión del gobierno de los Estados Unidos esa información está saliendo a la luz, trascendiendo en los medios, y se están volviendo el sujeto de investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses. Y lo que pasa es que cuando estas personas se sienten amenazadas frente a esas investigaciones pues buscan acuerdo, sabemos cómo opera la justicia estadounidense, y esa oportunidad de poder colaborar puede ser una parte muy interesante, y es entendible pero hablamos de un tema de interés personal que por otro lado le genera crisis al partido”, expresó.

La experta consideró que en una sociedad democrática, que exige comportamiento ético y de muy altos estándares de las personalidades políticas, “la información periodística que sale a la luz descalifica a esos personajes y los vuelve inviables”.

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FGR