Filtran audios de Julieta Ramírez; ordenó guerra sucia

La senadora con licencia Julieta Ramírez en imagen de archivo.

En medio de la definición interna para la candidatura al gobierno de Baja California rumbo al 2027, una filtración se difundió, lo que pegó la estructura de Morena.

El medio de comunicación Pie de Nota, difundió una serie de audios y capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp de 2023, atribuidos directamente a la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla.

En el material, la legisladora ordena a un excolaborador la fabricación de “fuego amigo” y memes manipulados para desgastar la imagen presidencial.

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La conversación de origen revela las instrucciones precisas para confeccionar un video propagandístico basado en datos apócrifos.

Presuntamente, Ramírez Padilla solicitó explícitamente insertar una encuesta falsa en la pantalla de un teléfono celular sostenido por Adán Augusto López, mostrando al entonces secretario de Gobernación liderando las preferencias internas.

“Ponle así como que una foto de las manos de Adán viendo algo en el celular y algo curada... una encuesta donde él va ganando”, se lee en las instrucciones detalladas enviadas a su equipo de redes.

Tras un primer intento fallido donde el editor no logró hacer legible el gráfico, la senadora exigió mayor claridad en la alteración visual.

Hasta el momento, los audios no han sido sometidos a un peritaje técnico independiente para validar su autenticidad de forma legal.

Sin embargo, la filtración ocurre en un momento crítico para las aspiraciones de Julieta Ramírez, quien compite activamente por la nominación de Morena de cara al relevo gubernamental en Baja California.

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FGR