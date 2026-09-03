Manuel Roberto Farías Laguna pide a CSP intervenir por las investigaciones en curso

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la que solicitó su intervención para que la Secretaría de Marina entregue información requerida desde noviembre de 2025 como parte de los actos de investigación relacionados con su caso.

Farías Laguna afirmó que la Secretaría de Marina se niega a entregar información que la Fiscalía General de la República (FGR) requirió como parte de la investigación de su caso y cuya obtención, aseguró, también fue determinada en una audiencia por un juez de control. De acuerdo con la carta, los documentos se solicitan desde noviembre de 2025, pero la dependencia naval ha argumentado razones de “Seguridad Nacional” para mantenerlos reservados.

Sostuvo que esa documentación resulta necesaria para su defensa y pidió a la Presidenta intervenir ante el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, para que la dependencia atienda los requerimientos ministeriales y judiciales. “Marina ha pretendido reservar por ‘Seguridad Nacional’ hasta la fecha”, escribió.

“Le pido haga un llamado al titular de la Secretaría de Marina para que acate las resoluciones que se le han requerido”, escribió. Afirmó que esos documentos tienen como propósito aportar elementos con los cuales busca demostrar su inocencia.

Farías Laguna también aseguró que dentro de la investigación existen referencias a otras personas relacionadas con el asunto que, según su versión, no han sido llamadas ni indagadas. En su carta mencionó de manera general a integrantes de secretarías de Estado, del Senado de la República y de Morena que actualmente buscan cargos públicos, aunque no proporcionó nombres.

Otra parte del documento contiene señalamientos contra personal de Semar. El ex mando naval acusó a personas dentro de la institución de haber construido lo que calificó como una “farsa” en su contra, la de su hermano y otros servidores de la propia dependencia. “La verdad siempre sale a la luz y toda esta farsa que orquestaron alrededor mío, de mi hermano y personal de la Secretaría de Marina pronto saldrá a la luz”, expresó.

El ex mando naval afirmó que ya había planteado estas acusaciones en comunicaciones anteriores dirigidas a la Presidenta. También sostuvo que la investigación permitió identificar a quienes, de acuerdo con su versión, participaron en los hechos que denuncia.

“Las personas dentro de Marina que fabricaron esta farsa, me utilizaron y a la institución como si fuera una organización criminal para encubrirse ellos mismos, quedaron al descubierto y exhibidos por la propia investigación”, escribió Farías Laguna.

Te puede interesar

- Sheinbaum señala intentos desde EU de dividir al Gobierno; “topan con pared”

- SENER anuncia 100 plantas de energía para próximo año

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR