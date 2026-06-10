Manuel Farías Laguna acusa de huachicol a ‘compañeros de partido’ de Sheinbaum

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna afirmó que los “verdaderos culpables” del caso de huachicol por el cual permanece preso no están en su familia, sino entre “compañeros de partido” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien dirigió una nueva carta desde Almoloya de Juárez, Estado de México.

Fechada el 1 de junio, Día de la Marina, la misiva también tuvo como destinatario al secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y a la opinión pública. En ella, el mando naval sostuvo que lleva nueve meses privado de la libertad por un delito que no cometió y por “un entramado” que, aseguró, resultaba imposible de operar desde su posición.

Manuel Roberto Farías señaló que su proceso inició con un video anónimo de YouTube, al cual identificó como la prueba que dio origen a la causa penal. También acusó que tanto él como su hermano quedaron colocados en una narrativa pública como únicos responsables.

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“Se me señala como culpable, cerrando los ojos para no ver quién de entre sus compañeros de partido están los verdaderos culpables y responsables ”, escribió.

🔴 El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, envía nueva carta a la presidenta @Claudiashein, para decirle que entre “sus compañeros de partido están los verdaderos culpables” del huachicol



“No (soy) alguien que pueden usar como les plazca, como chivo expiatorio”



Vía… pic.twitter.com/AaFm5c1jED — Michelle Rivera (@michelleriveraa) June 10, 2026

Acusa datos reservados para su defensa

La carta concentra sus reproches en el manejo institucional del expediente. Farías Laguna afirmó que la fiscalía aún no entrega la totalidad de tomos, anexos e información técnica de la carpeta de investigación, pese a que está por concluir la ampliación del plazo de investigación complementaria.

Asimismo, acusó a la Secretaría de Marina de intentar reservar datos clave bajo el argumento de “seguridad nacional”, aunque, según su versión, ese material puede demostrar su inocencia. “¿Cómo puede hablarse de justicia cuando se le niega a una persona las herramientas para defenderse?”, cuestionó.

El vicealmirante pidió acceso pleno a las pruebas y acusaciones en su contra, además de una defensa adecuada y respeto al debido proceso. “No pido privilegios”, sostuvo, antes de enlistar una serie de derechos que, asegura, las autoridades le han negado.

Otro tramo de la misiva apela a su trayectoria dentro de la Armada de México. Farías recordó que sirvió más de 30 años en operaciones, zonas y regiones navales, así como en cargos estratégicos, administrativos y operativos. También señaló que es hijo y nieto de marinos.

“Soy marino de carrera, no alguien que pueden usar como una pieza, como chivo expiatorio”, expresó.

Desde prisión, Farías Laguna afirmó que la Armada de México, a la que calificó como una institución honorable, sirve ahora para sostener silencios, ocultar información y negar elementos básicos para su defensa. No atribuyó esos actos a mandos específicos dentro de la dependencia.

Farias Lagunas cerró la carta con un mensaje de resistencia personal. “No se puede vencer a quien no sabe rendirse”, escribió en el documento que firmo aún como vicealmirante de la Marina.

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cehr