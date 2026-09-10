Sheinbaum anuncia construcción de 1,300 consultorios del IMSS - Bienestar en Veracruz

El anuncio de la estrategia de obras y apoyos sociales fue encabezado por la presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum Pardo.

Más de 2.8 millones de habitantes en Veracruz reciben apoyos económicos a través de los Programas para el Bienestar, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su gira por la entidad, donde presentó un plan de obra pública centrado en salud, vivienda e infraestructura.

En el rubro de salud pública, la mandataria anunció la construcción de mil 300 nuevos consultorios adscritos al sistema IMSS Bienestar. Las obras se realizarán de octubre a diciembre de este año, con el objetivo de iniciar operaciones en enero de 2027 para reforzar la atención primaria.

Respecto a la vivienda social, la estrategia contempla la edificación de 107 mil 675 casas. Adicionalmente, se aplicará una reestructuración de créditos impagables que beneficiará a 220 mil 700 familias, a la par de la apertura de unidades hospitalarias en Orizaba, Coatzacoalcos y Nautla.

El plan de vialidades abarca la conservación de la Red Federal de Carreteras, la modernización del Puerto de Veracruz, avances en la Autopista Cardel-Laguna Verde y la reconstrucción de la infraestructura afectada por las lluvias atípicas de 2025, además de un acueducto en Coatzacoalcos.

Desde el Estadio de Béisbol “Beto Ávila” en Boca del Río, Sheinbaum defendió los avances del proyecto político federal frente a las críticas. “Estamos fuertes porque no traicionamos al pueblo de Veracruz ni al pueblo de México”, aseveró la titular del Ejecutivo.

Las nuevas unidades hospitalarias y centros de atención primaria operarán bajo la infraestructura del IMSS Bienestar. ı Foto: Especial.

En el ámbito educativo, la presidenta reconoció la labor del magisterio tras los resultados de la prueba PISA de la OCDE, señalando que la escuela pública en México reduce significativamente la brecha de desigualdad entre las regiones con mayores carencias y las más favorecidas.

La cobertura del Bienestar en el estado incluye a un millón 14 mil adultos mayores, 161 mil personas con discapacidad y 268 mil estudiantes de preparatoria, además de productores del campo beneficiados con fertilizantes gratuitos y el programa Sembrando Vida.

Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle García resaltó la coordinación institucional con la Federación para impulsar el desarrollo del estado mediante inversiones en materia de finanzas, infraestructura y salud pública.

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JVR