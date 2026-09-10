Sheinbaum anuncia facilidades para micro y pequeñas empresas; participarán SAT, IMSS STPS y Nafin

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves facilidades para micro y pequeñas empresas, en las que participarán el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y Nacional Financiera (Nafin).

Las facilidades fueron explicadas por los titulares de estas dependencias, y fueron construidas a partir de los planteamientos realizados por representantes de distintas cámaras empresariales, quienes han señalado que algunos trámites resultan largos, engorrosos y costosos para las pequeñas unidades económicas.

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que entre los organismos que han participado en estos diálogos se encuentra la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), además de representantes de micro y pequeñas empresas de Nuevo León, con quienes funcionarios federales han sostenido reuniones.

“Lo que vamos a presentar el día de hoy son facilidades”, afirmó la presidenta, al adelantar que las acciones involucran al SAT, IMSS, STPS, y Nafin

Claudia Sheinbaum Pardo indicó que en las conversaciones con el sector empresarial han participado la Secretearía de Hacienda, IMSS, STPS y autoridades del SAT, con el propósito de atender las solicitudes planteadas por los pequeños negocios.

Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum Pardo dio la palabra inicialmente al titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, para explicar las medidas; seguido del director del IMSS, Zoé Robledo, y del secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, y finalmente Carlos Torres.

SAT propone facilidades fiscales para micro y pequeñas empresas

Antonio Martínez Dagnino explicó que las medidas forman parte del paquete enviado al Congreso para simplificar las obligaciones tributarias de los pequeños negocios.

Antonio Martínez Dagnino detalló que, de acuerdo con la clasificación de la Secretaría de Economía, las microempresas son aquellas que cuentan con hasta 10 trabajadores y registran ventas anuales de hasta cuatro millones de pesos, mientras que las pequeñas empresas pueden tener entre 11 y 50 trabajadores y ventas de entre 4.01 millones y 100 millones de pesos.

El director del SAT en la mañanera de Claudia Sheinbaum. ı Foto: Captura de pantalla.

Antonio Martínez Dagnino señaló que actualmente existen 4 millones 178 mil 276 contribuyentes, entre personas físicas y micronegocios, que pueden ubicarse en el esquema simplificado para actividades empresariales, profesionales y de arrendamiento, con ingresos anuales de hasta 3.5 millones de pesos.

Entre los negocios que pueden encontrarse en este segmento mencionó tortillerías, talleres, restaurantes y tiendas de abarrotes, además de actividades del sector primario.

Como parte de la propuesta, el límite de ingresos para acceder a este régimen aumentaría de 3.5 a cinco millones de pesos anuales.

Para las empresas, el límite de ingresos del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) pasaría de 35 a 50 millones de pesos, de acuerdo con el planteamiento presentado por el SAT.

Antonio Martínez Dagnino agregó que para los contribuyentes personas físicas y micronegocios se contempla la posibilidad de realizar pagos de ISR de manera trimestral, en lugar de mensual, además de permitir pagos a plazos para quienes no hayan presentado sus declaraciones mensuales, sin que tengan que abandonar el régimen simplificado para incorporarse al régimen general.

En el caso del sector primario, el ingreso exento de ISR aumentaría de 900 mil a un millón de pesos.

Una de las principales alternativas planteadas por el SAT consiste en ofrecer a personas y empresas la posibilidad de pagar el IVA mediante una tasa directa de 7 por ciento, a cambio de eliminar la obligación de llevar la contabilidad específica relacionada con la acreditación y recuperación de este impuesto.

Antonio Martínez Dagnino explicó que esta modalidad sería opcional, por lo que los contribuyentes podrían mantener el esquema actual, que contempla el cálculo del IVA y la contabilidad necesaria para acreditar o recuperar el impuesto correspondiente.

El funcionario señaló que las pequeñas empresas han planteado que el proceso contable para determinar y recuperar el IVA representa una carga administrativa importante, por lo que la alternativa de una tasa directa busca reducir esos procedimientos.

Además, se plantea que el ISR y el IVA puedan cubrirse mediante una sola declaración, con lo que se busca concentrar y simplificar las obligaciones fiscales de los pequeños contribuyentes.

Para las empresas también se contempla duplicar las tasas de depreciación aplicables a determinados gastos e inversiones utilizados para sus actividades, entre ellos equipo de cómputo y vehículos.

Antonio Martínez Dagnino estimó que las modificaciones y facilidades fiscales podrían permitir que el padrón de contribuyentes aumente en 1.6 millones de personas y micro y pequeñas empresas.

El jefe del SAT sostuvo que las medidas responden a las solicitudes planteadas por representantes empresariales durante los encuentros que el Gobierno federal ha sostenido con distintas cámaras y organizaciones del sector.

Claudia Sheinbaum explicó que estos diálogos se realizaron, entre otros, con integrantes de la Concanaco y representantes de micro y pequeñas empresas de Nuevo León, además de funcionarios de Hacienda, el SAT, el IMSS y la Secretaría del Trabajo.

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