INE pone en marcha el Proceso Electoral 2027

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, durante la ceremonia del inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027

El poder no está decidido de antemano y ningún partido puede asumir que tiene asegurado el resultado, aseguró la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, al poner en marcha el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

“Una elección no existe para confirmar expectativas ni para garantizar resultados a nadie; existe precisamente porque el resultado pertenece a las y los electores”, advirtió Taddei durante la ceremonia de inicio de los comicios que culminarán con la jornada electoral del 6 de junio de 2027.

En esa fecha, millones de mexicanos acudirán a las urnas para renovar las 500 diputaciones federales y participar en elecciones locales en las 32 entidades, entre ellas la renovación de 17 gubernaturas.

En la ceremonia de inicio, Taddei Zavala afirmó que el árbitro electoral está preparado para enfrentar el proceso y reivindicó al INE como una institución al servicio de los ciudadanos, no de los partidos ni de los actores políticos.

El Instituto Nacional Electoral está listo para enfrentarlo Guadalupe Taddei Zavala



Ceremonia del inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027 ı Foto: Cuartoscuro

Y fue contundente al establecer quién debe ser el centro de la elección: “El INE no organiza elecciones para sí mismo ni para los partidos ni para los actores políticos. Todo nuestro trabajo tiene un destinatario y es la ciudadanía”.

La consejera presidenta también subrayó que el voto representa la expresión más clara de igualdad política, pues ante la boleta no existen privilegios.

“Frente a una boleta no existe cargo público, posición económica, notoriedad o situación especial que haga que la voluntad de una persona valga más que la de la otra. Cada sufragio cuenta lo mismo”, sostuvo.

Taddei llamó a partidos, candidaturas y autoridades a respetar las reglas y a resolver sus diferencias por las vías institucionales. Advirtió además que la responsabilidad de garantizar una elección libre y pacífica corresponde al conjunto del Estado mexicano.

“Cada institución tiene una responsabilidad distinta, pero todas tienen un deber común: actuar dentro de la Constitución y de la ley para que la voluntad ciudadana pueda expresarse libremente”, señaló.

También defendió la pluralidad como parte esencial de la democracia mexicana: “Una sociedad democrática no es una sociedad en la que todas las personas piensan de la misma manera”.

#VideoTH📹| Este es el Mensaje de la Consejera Presidenta del @INEMexico, Guadalupe Taddei, durante la Ceremonia de Inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

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Al acto acudieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, además de dirigentes de los partidos políticos, entre ellos Alejandro Moreno, del PRI; Ariadna Montiel, de Morena; Karen Castrejón, del Partido Verde Ecologista de México, y Hugo Eric Flores, de PAZ.

El encuentro entre Montiel y Moreno estuvo cerca de producirse: ambos ocuparon lugares en la misma fila y permanecieron a corta distancia durante la ceremonia.

También estuvieron presentes representantes del Poder Legislativo, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre ellos su presidente Gilberto Bátiz García y los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña.

Asimismo, acudieron el general de brigada del Estado Mayor Sergio Ángel Ángel Sánchez García y el subsecretario de Política Criminal y Vinculación Civil, José Luis Rodríguez Díaz de León. Taddei destacó la participación que tendrán durante el proceso las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y de Seguridad Ciudadana.

También integrantes de la Junta General Ejecutiva del INE, consejeras y consejeros de los organismos públicos locales electorales, representantes de las Fuerzas Armadas, autoridades educativas, asociaciones electorales y personal del Instituto.

Al cerrar su mensaje, Taddei resumió el sentido del proceso electoral que comienza: “El 6 de junio, la decisión estará en manos de la ciudadanía”.

Y remató: “Hoy comienza el Proceso Electoral Federal 2026-2027. El INE está listo y México tiene nuevamente en marcha las vías institucionales para que sean sus ciudadanos quienes decidan”.

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LMCT