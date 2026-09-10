Presupuesto mayor va a las Fuerzas Armadas

En el Presupuesto de Egresos de 2027 el Gobierno de México plantea ampliar el próximo año los recursos de sus principales instituciones de seguridad y defensa, con aumentos que favorecen principalmente a las Fuerzas Armadas. Entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el proyecto agrega alrededor de 34 mil 626 millones de pesos frente al presupuesto planteado un año antes.

La distribución de ese crecimiento, sin embargo, no resulta uniforme. Cerca de nueve de cada 10 pesos adicionales entre esas tres dependencias corresponden a la Defensa y la Semar, mientras la SSPC concentra una porción menor de la ampliación. La Fiscalía General de la República (FGR), fuera de ese bloque administrativo, registra incluso una reducción respecto del proyecto de 2026.

Marina presenta el movimiento más pronunciado. Su presupuesto pasaría de 65 mil 926.8 millones de pesos a 81 mil 223.4 millones, un incremento de 23.2 por ciento. En términos absolutos, la dependencia sumaría cerca de 15 mil 297 millones y absorbería por sí sola 44 por ciento de todos los recursos adicionales previstos entre las tres instituciones federales.

El Dato: Para el PJ prevén en 2027 2,259 mdp más respecto de 2026, al asignar 72,264 mdp, de los cuales 85% sería para el Órgano de Administración Judicial y 7.8% para la SCJN.

Casi a la par se ubica Defensa Nacional, que incorporaría otros 14 mil 953 millones de pesos y alcanzaría una bolsa de 185 mil 706.1 millones. El avance equivale a 8.8 por ciento respecto del proyecto anterior y, junto con Semar, concentra alrededor de 87 por ciento del crecimiento presupuestal del bloque.

Para la SSPC, el aumento sería más moderado. La dependencia pasaría de 60 mil 110.9 millones de pesos a 64 mil 486.9 millones, una ampliación cercana a cuatro mil 376 millones, equivalente a 7.3 por ciento. De cada 10 pesos distribuidos entre Defensa, Marina y Seguridad, poco más de uno correspondería a esta última.

La diferencia también se observa en el tamaño de las bolsas. Para 2027, los ramos de Defensa y Marina sumarían cerca de 267 mil millones de pesos, más de cuatro veces el presupuesto previsto para la SSPC. Esa comparación corresponde a los presupuestos completos de las instituciones y no implica que todos los recursos militares tengan como destino exclusivo tareas de seguridad pública.

Fuera del Ejecutivo, la FGR rompe la tendencia de crecimiento. El proyecto propone 20 mil 893.6 millones de pesos para la institución, alrededor de 166 millones menos que los considerados un año antes. La disminución equivale a 0.8 por ciento y contrasta con las ampliaciones previstas para las tres

dependencias federales.

Los estados también recibirán más recursos para sus instituciones de seguridad, aunque el incremento resulta mucho menor en escala. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) pasaría de nueve mil 951.1 millones de pesos a 10 mil 447.9 millones, casi 497 millones adicionales y un crecimiento cercano a cinco por ciento.

El proyecto conserva además la disposición para que el Consejo Nacional de Seguridad Pública promueva que al menos 20 por ciento del FASP llegue a municipios y demarcaciones de la Ciudad de México. La distribución deberá considerar población y avances estatales en profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.

Dentro de la propia SSPC, el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp) también presenta un aumento. Su asignación pasa de mil 166.1 millones de pesos a cerca de mil 201.1 millones, unos 35 millones adicionales. El decreto mantiene esos recursos dentro del Ramo 36 y deja su distribución sujeta a los lineamientos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Otro mecanismo con impacto local se encuentra en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun). El documento mantiene la instrucción para promover que por lo menos 20 por ciento de sus recursos atienda necesidades directamente vinculadas con seguridad pública, mientras la bolsa general del fondo aumenta para 2027.

La combinación de esos movimientos deja dos escalas distintas dentro de la propuesta. Por un lado, Defensa, Semar y SSPC concentran ampliaciones por más de 34 mil millones de pesos; por otro, el FASP y el Fofisp agregan en conjunto poco más de 530 millones para fortalecer capacidades de seguridad fuera de las estructuras centrales.

PRIORIZAN SECTOR ı Foto: Especial

Piden ir contra narcorreclutamiento

Por Claudia Arellano

Ante el crecimiento del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos, el PAN en la Cámara de Diputados llamó a Morena y al Gobierno federal a destrabar las iniciativas que buscan tipificar esta práctica como delito y destinar mayores recursos en el Presupuesto 2027 para prevenir la captación de menores.

Las diputadas Paulina Rubio y Laura Álvarez propusieron fortalecer las acciones preventivas desde las escuelas y comunidades, mediante capacitación de docentes y familias para identificar señales de posible captación criminal, el fortalecimiento de protocolos escolares ante ausentismo recurrente, cambios de conducta y abandono.

También plantean crear mecanismos seguros de denuncia y atención, reforzar la prevención de riesgos digitales y garantizar que los adolescentes tengan acceso a educación, deporte, cultura, atención psicológica y oportunidades de desarrollo. También, generar estadísticas oficiales sobre el reclutamiento y utilización de menores por grupos delictivos, desagregada por entidad federativa.

A su vez, el vocero de la bancada, Federico Döring, cuestionó el incremento presupuestal para la Secretaría de Educación Pública, al señalar que más recursos no garantizan mejores resultados mientras persistan deficiencias en el sistema educativo: “Son ellos mismos quienes se evalúan y no hay una visión más global ni indicadores acertados como los que hace PISA”.