PRD negocia alianzas con partidos de izquierda para elecciones de 2027

A unas horas de que arranque el proceso electoral rumbo al 2027, el Bloque Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció negociaciones al más alto nivel con partidos políticos de izquierda para construir una ruta conjunta -incluidas alianzas- de cara a los comicios donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y 19 mil 609 cargos locales.

“Se han comenzado diálogos al más alto nivel con partidos políticos de izquierda, con el propósito de explorar coincidencias y construir una ruta conjunta”, explicaron los líderes perredistas locales encabezados por Evodio Velázquez.

Señalaron que, para ello, se realizará la Asamblea Nacional del sol azteca en los próximos días donde definirá su reorganización, política de alianzas y organización política territorial para consolidar su presencia en los comicios del próximo año.

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Avanza la extinción del PRD. ı Foto: larazondemexico

Este 10 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) dará el banderazo para el proceso del próximo año donde se renovarán más de la mitad de gubernaturas del país, serán electos 500 diputados federales y 19 mil 609 cargos locales como presidencias municipales, síndicos y regidores.

Acompañado de los dirigentes perredistas, el exalcalde de Acapulco, Evodio Velázquez explicó que el Bloque Nacional del PRD, actualmente cuenta con referentes en nueve estados, pero buscan tocar puertas en todo el país para sumar a líderes, simpatizantes y ciudadanos que coincidan con las causas de la izquierda.

Destacó que la intención es recuperar la identidad del partido, fortalecer los vínculos con expresiones de izquierda y avanzar hacia una mayor territorialidad, incluso en entidades donde actualmente no existe registro partidista.

En conferencia de prensa, los dirigentes perredistas de nueve estados recalcaron la necesidad de recuperar el origen ideológico del sol azteca y construir una alternativa política propia que les ayude a reposicionarse en todo el país y recuperar su registro nacional.

Velázquez Aguirre subrayó la importancia de defender nuestra democracia, la libertad y la soberanía del país. Por ello, añadió, la importancia de mantener viva la esencia y el planteamiento político e ideológico de la Revolución Democrática.

En tanto, la diputada local de la Ciudad de México y una de las referentes del PRD capitalino, Nora Arias Contreras, destacó la importancia de alianzas ideológicas con partidos de izquierda de cara a los comicios del 2027.

Reconoció los encuentros ciudadanos impulsados en Guerrero, y sostuvo que representan una forma de hacer política escuchando directamente a la población.

El diputado local de Michoacán y dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo, informó que han comenzado diálogos al más alto nivel con partidos políticos de izquierda, con el propósito de explorar coincidencias y construir una ruta conjunta.

Sostuvo que el bloque busca preservar la identidad y los principios del partido, así como construir una alternativa política desde una izquierda democrática y progresista.

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MSL