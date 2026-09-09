Cuitláhuac García llega sin invitación al homenaje póstumo de Zenyazen Escobar

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Cuitláhuac García Jiménez, conocido como el “exgobernador incómodo” de Veracruz, asistió sin invitación al homenaje póstumo realizado este miércoles en la Cámara de Diputados para Zenyazen Escobar García, legislador federal de Morena localizado sin vida la semana pasada en la entidad.

La inesperada aparición del exgobernador habría causado más que sorpresa en San Lázaro. Reportes señalan que García Jiménez generó incomodidad entre integrantes de Morena durante el acto en memoria del diputado federal.

De acuerdo con estas versiones, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, habría evitado cualquier acercamiento con García Jiménez.

Una actitud similar habrían mantenido otros integrantes de la bancada, entre ellos Pedro Haces, Arturo Ávila y, especialmente, José Manuel del Río Virgen.

Durante el homenaje luctuoso a mi paisano, el diputado Zenyazen Escobar García, expresé personalmente mis condolencias a su familia y a sus amigos más cercanos.

Como veracruzano y compañero de legislatura, guardo un profundo respeto y reconocimiento por su compromiso de servir… pic.twitter.com/WxiIkMd285 — Javier Octavio Herrera Borunda (@JavierHerreraMx) September 9, 2026

La presencia del exmandatario veracruzano ocurrió durante la ceremonia celebrada en el pleno de San Lázaro, donde diputadas y diputados guardaron un minuto de silencio y expresaron sus condolencias por la muerte del representante popular.

García Jiménez compartió una relación política cercana con Zenyazen Escobar. El legislador fue secretario de Educación de Veracruz durante su administración, entre 2018 y 2024, además de que ambos tuvieron vínculos con Morena y el movimiento magisterial estatal.

Antes de llegar a la Cámara de Diputados, Escobar García se desempeñó como maestro de telesecundaria, participó en movimientos de docentes, fue diputado local y encabezó la Secretaría de Educación de Veracruz. En 2024 obtuvo una diputación federal por el distrito 16 de la entidad, con cabecera en Córdoba.

El legislador morenista fue localizado sin vida el pasado 4 de septiembre dentro de un vehículo en el municipio de Puente Nacional. La Fiscalía General de la República mantiene las investigaciones y los peritajes para determinar las circunstancias de su muerte.

Durante el homenaje, representantes de las distintas fuerzas políticas expresaron solidaridad con la familia del diputado y exigieron que el caso sea esclarecido.

Una vez que el Congreso reciba el acta de defunción, se prevé que sea llamado el suplente Ángel Etiem Jiménez Castañeda para ocupar la curul que dejó vacante Zenyazen Escobar.

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MSL