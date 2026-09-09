15 mil elementos, 45 drones y 99 aeronaves: así se prepara el Desfile Militar del 16 de septiembre

Más de 15 mil integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional participaron este miércoles en la práctica general del Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre, que incluirá 45 drones, 99 aeronaves y 536 vehículos terrestres por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, pasó revista a la columna en el Campo Militar Estratégico Conjunto No. 1-A, ubicado en Naucalpan, Estado de México, donde supervisó la preparación de personal, unidades motorizadas y agrupamientos que recorrerán la capital del país durante la ceremonia.

La formación incluye el Mando y Descubierta “Defensa”, además de los contingentes “Justicia y Paz”, “Centinelas de la Nación”, “Crisol de Patriotas”, “Desarrollo Nacional”, “Fraternidad Solidaria” y “Raíces de Honor”. La revisión comprendió movimientos, coordinación entre componentes terrestres y organización de cada bloque.

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Ejército ensaya para el 16 de septiembre ı Foto: Especial

También participaron generales, jefes, oficiales, cadetes y tropa, así como motocicletas, embarcaciones, caballos, canes y águilas. Entre las especialidades representadas se encuentran pilotos aviadores, ingenieros, personal de sanidad, transmisiones, policía militar, cuerpos especiales y efectivos de seguridad pública.

Como parte del componente tecnológico, Defensa presentará los vehículos blindados “Huracán”, “Cimarrón” y “Titan”, diseñados y fabricados por ingenieros militares mexicanos. El despliegue contará además con unidades “Holkan” para traslado de tropas, modelos “Ocelot” con protección balística y un puesto de mando móvil equipado con enlaces de voz, datos y vídeo.

Ejército ensaya para el 16 de septiembre ı Foto: Especial

A la exhibición terrestre se sumarán 93 aeronaves de la Fuerza Aérea y seis pertenecientes a la Guardia Nacional. El titular de la Sedena también pasará revista este jueves 10 de septiembre al agrupamiento aéreo “General Antonio Cárdenas Rodríguez” en el Campo Militar “Cap. P.A. Pablo Luis Rivas Martínez”, en Atlangatepec, Tlaxcala.

Por otra parte, el desfile mostrará las capacidades del Plan DN-III-E para tareas de auxilio ante emergencias. Dentro de este segmento participarán integrantes del agrupamiento “Yumare”, cuyos elementos apoyaron a población afectada por sismos en Venezuela mediante labores de búsqueda, rescate, atención médica y distribución de ayuda.

La Sedena informó que la práctica permitió comprobar la preparación de la columna que marchará el próximo 16 de septiembre, con personal especializado, medios aéreos, sistemas automatizados y unidades desarrolladas por la industria militar mexicana.

Ejército ensaya para el 16 de septiembre ı Foto: Especial

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MSL