Oposición reprocha a Sheinbaum política exterior ‘reactiva’; Morena defiende su estrategia

La política exterior del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum provocó un nuevo choque de posiciones en la Cámara de Diputados durante el análisis del Segundo Informe de Gobierno, donde Morena y sus aliados defendieron una política basada en la soberanía y la autodeterminación, mientras PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la capacidad del Ejecutivo para anticipar presiones internacionales.

Desde la mayoría legislativa, la diputada de Morena Bertha Osorio Ferral sostuvo que México mantiene una política exterior independiente, basada en los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias y respeto a los derechos humanos.

“La política exterior de México tiene una responsabilidad fundamental: defender nuestra soberanía, proteger a nuestro pueblo y contribuir a la paz”, afirmó desde la tribuna.

La legisladora respaldó la conducción internacional de Sheinbaum y destacó la interlocución que, dijo, mantiene con Estados Unidos para atender asuntos de seguridad, migración, infraestructura fronteriza y competitividad.

Aseguró que la cooperación bilateral debe mantenerse bajo un principio de “cooperación sin subordinación”, particularmente en temas como el combate a las finanzas ilícitas, la extorsión y el tráfico de armas.

Osorio Ferral también defendió la decisión de México de acudir a instancias internacionales para proteger sus intereses, entre ellas la presentación de argumentos ante la Corte Internacional de Justicia por la incursión en la embajada mexicana en Ecuador.

Desde la @Mx_Diputados fijé postura sobre los 2 años de Política Exterior de México. 🇲🇽

Defender a nuestro país ante el mundo exige carácter, visión y firmeza soberana. Seguimos impulsando una diplomacia digna que nos llena de orgullo a todas y todos. 🌍💚#DiputadosVerdes… pic.twitter.com/qXb4XzucxQ — María Luisa Mendoza (@MariaLuisa_MX) September 9, 2026

Morena destaca defensa de mexicanos en el exterior

La legisladora morenista puso especial énfasis en la política consular y la protección de los mexicanos en el extranjero.

De acuerdo con los datos que presentó, entre septiembre de 2025 y junio de 2026 se atendieron más de 157 mil casos de asistencia y protección consular.

En Estados Unidos, agregó, se realizaron cerca de 10 mil visitas a centros de detención y más de 31 mil asesorías legales.

También destacó que mediante el Programa de Asistencia Jurídica en Casos de Pena Capital se evitó o revirtió la aplicación de esa sanción en 28 casos durante el periodo reportado.

“Defender a México también significa defender la vida de sus ciudadanos en el exterior”, sostuvo.

La postura de la mayoría fue cuestionada por Movimiento Ciudadano. La diputada Patricia Flores Elizondo puso en duda que México se encuentre mejor posicionado internacionalmente que hace un año.

“¿México está mejor parado frente al mundo hoy que hace un año?”, cuestionó desde la tribuna.

La emecista sostuvo que la política exterior no debe medirse por los discursos oficiales, sino por sus resultados, y centró buena parte de sus críticas en la relación comercial con Estados Unidos.

Señaló que el T-MEC enfrenta un escenario de incertidumbre y cuestionó que persistan las presiones arancelarias sobre sectores como el acero, aluminio y la industria automotriz.

Para Flores Elizondo, el Gobierno federal no puede limitarse a reaccionar ante las decisiones de Estados Unidos, sino que debe anticipar escenarios y construir una estrategia conjunta con el Congreso, los gobiernos estatales y el sector productivo.

“Un gobierno que se asume soberanista no puede conformarse con administrar la contingencia; tiene que anticiparla”, sostuvo.

La legisladora también criticó la respuesta de la Cancillería ante las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos, al considerar que la defensa de los connacionales requiere una red consular fortalecida y resultados medibles.

Desde el PRI, la diputada Marcela Guerra planteó revisar si México es actualmente un país más fuerte, respetado y capaz de defender sus intereses frente a otras naciones.

La priista advirtió sobre una disminución de la capacidad de negociación diplomática y comercial y llamó a atender las presiones provenientes del exterior.

En el mismo sentido, la diputada panista Leticia Gutiérrez cuestionó la eficacia de la comunicación con Estados Unidos para proteger a los mexicanos y planteó transitar de una diplomacia reactiva hacia una política preventiva, particularmente en materia consular.

Así, la glosa del Segundo Informe dejó claro que, más allá de los principios constitucionales que las distintas fuerzas dicen defender, el principal desacuerdo está en la evaluación de los resultados de la política exterior y en la capacidad del Gobierno para responder —o anticiparse— a las presiones internacionales.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL