PAN lleva hasta Bruselas señalamientos contra Morena por crimen organizado y censura

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), llevó hasta el Parlamento Europeo los señalamientos sobre presuntos vínculos entre integrantes y gobiernos de Morena con organizaciones criminales, además de acusaciones por intentos de censura y debilitamiento de contrapesos en México.

En una gira de trabajo por Bruselas, Bélgica, el dirigente sostuvo reuniones con legisladores y representantes de fuerzas políticas europeas, entre ellos Manfred Weber y David McAllister, así como integrantes del Partido Popular y organismos de cooperación entre Europa y América Latina.

La delegación panista también planteó su preocupación por medidas que, según el partido, buscan limitar voces críticas y establecer criterios oficiales sobre la información difundida por medios de comunicación.

“La democracia se defiende con instituciones fuertes y libertades garantizadas. No vamos a guardar silencio frente a los intentos de callar a quienes pensamos distinto”, afirmó Romero Herrera.

Entre los integrantes de la comitiva blanquiazul estuvieron Michel González Márquez, secretaria general; Santiago Taboada, secretario de Acción Política; Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales, y Luis Olmedo, secretario de Elecciones. El grupo planteó que la visita busca ampliar relaciones con organizaciones políticas que comparten posiciones de centroderecha.

Llevamos al Parlamento Europeo la defensa de nuestra democracia, así como denunciamos la censura y la narcopolítica en México.#Boletín 🗞️ pic.twitter.com/rVdJD2kHt3 — Acción Nacional (@AccionNacional) September 10, 2026

Romero Herrera sostuvo que el PAN pretende utilizar esos contactos para exponer en el exterior su diagnóstico sobre la situación mexicana.

“México merece más y vamos a tocar todas las puertas para lograrlo. Estamos en Bruselas, en el Parlamento Europeo, para que se conozca lo que está pasando en nuestro país y fortalecer la cooperación con quienes comparten nuestra defensa de la democracia y la libertad”, declaró.

De acuerdo con el partido, otro de los temas abordados fue el avance electoral de fuerzas de centroderecha en distintos países de América Latina. Su dirigente aseguró que observa condiciones para que México siga esa tendencia y sostuvo que los gobiernos de izquierda enfrentan desgaste por problemas relacionados con seguridad, economía, servicios y oportunidades.

Con ese argumento, el líder nacional afirmó que su organización busca construir una alternativa política para el país. “La gente quiere gobiernos que resuelvan. Las familias quieren seguridad, oportunidades, buenos servicios, instituciones fuertes y libertad. Cada vez más ciudadanos se están dando cuenta de que los discursos populistas no alcanzan cuando los problemas de todos los días siguen sin resolverse”, señaló.

Durante la gira, la dirigencia también planteó intercambiar experiencias con partidos extranjeros y revisar propuestas aplicadas en otros países. “Seguimos construyendo puentes y sumando esfuerzos con el objetivo claro de trabajar por México y por sus familias”, expresó Romero Herrera.

Desde Bruselas, en el Parlamento Europeo, seguimos sumando esfuerzos para defender a México del autoritarismo de Morena.



Porque queremos un país libre, democrático, seguro y con futuro para las familias mexicanas.#DefendamosMéxico#PatriaFamiliaYLibertad pic.twitter.com/aBWGZVK9p4 — Acción Nacional (@AccionNacional) September 9, 2026

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MSL