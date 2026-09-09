Nuevo complejo del ISSSTE atenderá hasta 4 mil derechohabientes de Seguridad

Un complejo de atención médica, vivienda, pensiones y prestaciones comenzó operaciones en las instalaciones centrales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con capacidad para brindar consultas generales y telemedicina a una población de hasta 4 mil derechohabientes.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezaron la apertura del espacio, resultado del convenio que ambas instituciones firmaron el 31 de julio de 2026.

A través del nuevo consultorio, el personal podrá recibir atención médica permanente sin necesidad de cita. El Instituto asignó médicos, suministró medicamentos incluidos en el cuadro básico y entregó el instrumental necesario para ofrecer servicios preventivos de primer nivel.

Harfuch y Batres inauguran complejo del ISSSTE ı Foto: Especial

Martí Batres explicó que la unidad también contará con telemedicina, herramienta que permitirá establecer consultas con especialistas adscritos a unidades de tercer nivel sin que los pacientes tengan que trasladarse hasta esos hospitales.

“Este consultorio dará atención médica permanente sin necesidad de citas”, afirmó el director general del ISSSTE, quien sostuvo que el objetivo consiste en acercar directamente la infraestructura institucional a los trabajadores de la dependencia federal.

Con la apertura también entró en operación la tienda SUPERISSSTE número 48, además de módulos del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), PENSIONISSSTE y prestaciones. En esos espacios podrán realizarse gestiones relacionadas con actualización de datos, cancelación de hipotecas, unificación de cuentas, traspasos individuales y vigencia de derechos.

La instalación dentro de la sede de la SSPC busca reducir traslados para el personal administrativo y operativo. García Harfuch destacó que disponer de consultas cerca del centro laboral permite atender problemas desde sus primeras manifestaciones y mantener continuidad en los tratamientos.

“Contar con atención médica cercana permite atender un malestar desde sus primeras manifestaciones, detectar a tiempo factores de riesgo y dar continuidad a los tratamientos”, señaló el secretario.

Harfuch y Batres inauguran complejo del ISSSTE ı Foto: Especial

Durante el acto, García Harfuch también destacó la incorporación del módulo de vivienda, al considerar que la orientación sobre créditos y trámites puede ofrecer mayor certeza a los integrantes de la Secretaría y sus familias después de jornadas prolongadas o labores que implican situaciones de riesgo.

“Como institución agradecemos mucho al equipo del ISSSTE; tenemos la responsabilidad de respaldar a nuestros elementos, reconocer su entrega y acercarles servicios que favorezcan su bienestar y el de sus familias. Es una manera de corresponder al compromiso, la disciplina y la vocación con la que sirven a México”, expresó.

Autoridades de ambas dependencias recorrieron el consultorio, la tienda y las áreas destinadas a vivienda, ahorro para el retiro y otras prestaciones tras el corte de listón con el que comenzaron formalmente las actividades del complejo.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL