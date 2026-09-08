Registros de granadas exhiben fuerte brecha entre estados y Federación; Harfuch revisará cifras

Una brecha entre los registros estatales y federales sobre decomisos y ataques con explosivos quedó bajo revisión del Gabinete de Seguridad. Para el periodo de 2018 a 2025, las cifras expuestas durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum muestran alrededor de 2 mil 362 granadas aseguradas por autoridades locales frente a cerca de 14 mil 792 registros de instituciones federales.

La diferencia también aparece en otros artefactos. Mientras la Secretaría de la Defensa Nacional reporta 40 morteros decomisados, los datos estatales presentados durante el intercambio no registran ninguno. El contraste formó parte de una investigación periodística cuyas cifras no fueron confirmadas por las autoridades presentes.

Más allá de los aseguramientos, las inconsistencias alcanzan el registro de ataques. Durante la conferencia se señaló que entidades como Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Sonora, Zacatecas y Aguascalientes no reportaron determinados eventos como explosivos, pese a que algunos de esos hechos han sido reconocidos como tales por autoridades federales.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el 24 de julio de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Frente a esas diferencias, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sostuvo que el Gobierno federal sí lleva con un conteo de los artefactos utilizados y de los ataques ocurridos con este tipo de dispositivos. Recordó que días antes, durante una visita a Zacatecas, el Gabinete de Seguridad había detallado cuántos explosivos improvisados detectó, cuáles fueron colocados en vehículos y cuáles fueron lanzados directamente.

“Sí hay un conteo y, obviamente, al tratarse de explosivos, siempre interviene la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR)”, afirmó el funcionario. También aseguró que la coordinación con los gobiernos estatales ha avanzado hacia operaciones conjuntas y no sólo al intercambio de información.

Otro punto de contraste surgió al revisar las consecuencias judiciales de estos ataques. Las cifras presentadas durante la conferencia colocaron en 23 los eventos con explosivos, 642 las víctimas, 79 las personas detenidas y 12 las carpetas de investigación, datos que tampoco quedaron validados por el Gabinete de Seguridad.

Ante ese desfase, García Harfuch ofreció revisar ese mismo día con la FGR y las fiscalías locales cuántas capturas existen por el uso de artefactos improvisados o explosivos de mayor capacidad. El secretario sostuvo que en casi todos los casos registrados durante la actual administración hubo detenidos y después dijo estar “casi seguro” de que ocurrió en todos.

Zacatecas quedó como uno de los ejemplos recientes dentro de esa revisión. El funcionario señaló que, pese a la magnitud de la explosión, no hubo personas fallecidas, además de detenciones realizadas por autoridades federales y locales poco después del ataque.

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MSL