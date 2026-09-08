PAN rechaza nuevos impuestos para el 2027

En la Cámara de Diputados se debe discutir si se avalan nuevos impuestos para el siguiente año.

Las y los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) se manifestaron hoy en contra de los nuevos impuestos que quiere cobrar el Gobierno federal en el Paquete Económico 2027.

“Nos opusimos al incremento del precio de cigarrillos este año porque dijimos que no sólo no se iba a destinar el dinero a la salud, sino que iba a generar mercado negro, y el tiempo nos dio la razón”, explicaron los diputados Federico Döring y Ernesto Sánchez Rodríguez.

Ahora, comentaron, se especula que el Gobierno podría poner impuestos a la cerveza, a las sopas y a muchos de los alimentos que tienen sodio.

“Pero no para destinarlo a mejorar la salud de los mexicanos, sino para llenar el hoyo negro presupuestal del Tren Maya, el Tren Interoceánico y la refinería de Dos Bocas”.

Federico Döring y Ernesto Sánchez, afirmaron que el PAN va a proponer, al revés: “que baje el precio de la gasolina y el diésel como lo hicimos a 20 pesos, lo vamos a hacer por tercera vez. Que baje el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. ¿por qué?, porque lo que queremos es que los mexicanos paguemos impuestos a través de lo que compramos”.

Es decir, de lo que consumimos. “Que a ti no te quite tu dinero el impuesto que te cobra el Gobierno de tu salario, sino que paguemos impuestos a través de lo que consumimos”.

La diputada local del PAN, Laura Álvarez Soto, precisó que, cuando salgamos con nuestras familias a comer, a pasear, a comprar cosas, a disfrutar del país, vayan incluidos nuestros impuestos en esos gastos. “Que tengamos más dinero en la bolsa y que paguemos impuestos al consumir nuestro dinero disfrutando del país”.

“No que nos asalten de entrada con el salario de nuestros sueldos y con lo más básico como podría ser algunos alimentos de consumo básico en México”.

Raúl Torres Guerrero, diputado migrante del PAN, subrayó que el PAN velará para que en el Presupuesto federal 2027, se destinen mayores recursos a las embajadas y consulados, para garantizar una mejor atención a los mexicanos en el exterior.

“Además de reforzar las oficinas de comercio y orientación empresarial, para que las inversiones lleguen a México de la manera más ágil y sin papeleo, en eso debe invertir el presupuesto el Gobierno no en estarnos cobrando más impuestos”.

Te puede interesar:

- Hugo Aguilar en informe: en la Corte “hay cambio real y verdadero”

- CSP: México no es colonia ni protectorado de nadie

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR