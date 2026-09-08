Morena prevé Paquete Económico 2027 con enfoque en combate a evasión fiscal

La Cámara de Diputados se encuentra lista para recibir el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027, un instrumento clave para consolidar la estabilidad financiera del país y dar continuidad a las metas de desarrollo social, afirmó la diputada federal Claudia Rivera Vivanco, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La legisladora destacó que la propuesta económica del Ejecutivo Federal llega en un contexto de solidez macroeconómica respaldado por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ubica a México como la segunda nación con la tasa de desempleo más baja entre sus países miembros.

Asimismo, subrayó que los incrementos históricos al salario mínimo han sido determinantes para reducir la pobreza laboral y fortalecer la certidumbre económica y el comercio exterior.

La también integrante del Grupo Parlamentario de Morena, explicó que el análisis parlamentario centrará su atención en la congruencia entre el fortalecimiento de los ingresos públicos y su aplicación en proyectos de inversión para el bienestar.

Se llevó a cabo la Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 📊 Estamos reforzando el trabajo de cara a recibir el #PaqueteEconómico2027. 💰 pic.twitter.com/7B0ax1Svcj — Claudia Rivera Vivanco (@RiveraVivanco_) September 2, 2026

Destacó que la estrategia hacendaria de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene el compromiso de no aumentar impuestos, apostando en su lugar por el combate decidido a la evasión fiscal a través de marcos normativos como la Ley de Aduanas y sus reglamentaciones complementarias.

En lo que respecta a la agenda local para el estado de Puebla, la diputada federal enfatizó que vigilará la asignación de recursos destinados a consolidar la conectividad estratégica del polo de desarrollo regional.

Precisó que Puebla resulta fundamental en el corredor logístico que conecta al centro del país, la Ciudad de México y la salida hacia el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por lo que se buscará garantizar presupuesto para infraestructura carretera.

De igual manera, Rivera Vivanco señaló que impulsará el presupuesto asignado al saneamiento del río Atoyac, uno de los tres afluentes prioritarios de la administración federal, cuya atención compartida con el estado de Tlaxcala representa un compromiso ambiental indispensable para la salud pública y el desarrollo sustentable de la región.

⚫️ #NoticiasCongreso | #PaqueteEconómico2027



El Coordinador de Morena en la @Mx_Diputados, @RicardoMonrealA llamó a esperar la entrega oficial del Paquete Económico 2027 antes de emitir conclusiones sobre su contenido.



▶️ Sostuvo que la propuesta del Ejecutivo permitirá al… pic.twitter.com/qXFB9vsvaL — Noticias Congreso (@NoticiaCongreso) September 8, 2026

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LMCT