Promedio diario de homicidios a nivel nacional disminuye 53% durante administración de Sheinbaum

Marcela Figueroa, titular del SESNP, presentó cifras en la Conferencia del Pueblo.

El promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 53 por ciento durante lo que lleva la presente administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, desde septiembre de 2024.

Así lo informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, durante la Conferencia del Pueblo, quien destacó que en agosto de 2026, la incidencia de este delito se ubicó en 40.8.

Cifras presentadas en la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

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