México, con la cifra más baja de homicidios en 15 años

SHEINBAUM destaca que el 13 de agosto pasado se registraron 20 delitos, abajo del promedio mensual de 32.5; Harfuch expondrá resultados de seguridad ante la DEA

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México alcanzó la cifra más baja de homicidios diarios de los últimos 15 años. La información del Gabinete de Seguridad arrojó que el pasado 13 de agosto se registraron 20 asesinatos en todo el país.

Al comentarlo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo mencionó que la cantidad es resultado de la estrategia de seguridad y que hacia adelante debe de continuar.

El Dato: LA CANTIDAD de homicidios dolosos también estuvo por debajo del promedio mensual, el cual se ubica en 32.5 asesinatos en todo el país.

“¿Saben cuántos homicidios hubo ayer (13 de agosto), homicidios dolosos en el país? 20. Es la cifra más baja en, por lo menos, 15 años. Y es una estrategia que la hemos explicado aquí muchas veces, una que tiene que seguirse trabajando todos los días”, declaró.

La entidad que tuvo el mayor número de asesinatos fue Sinaloa con siete; seguido de Chihuahua, Estado de México y Michoacán con dos, respectivamente.

21 estados no presentaron crímenes contra la vida

DE GIRA. También adelantó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, asistirá a la Cuadragésima Conferencia Internacional para el Control de Drogas, convocada por la Administración de Control de Drogas (DEA, por su siglas en inglés), en Buenos Aire, Argentina.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México también mencionó que Omar García Harfuch buscará la exposición de los resultados que México ha tenido con su plan de combate al crimen organizado, así como los avances en la garantía de paz para la población y que iniciaron en otubre del 2024 cuando asumió la presidencia de la nación.

Un agente de la Guardia Nacional resguarda la escena de un delito en Sinaloa. ı Foto: Cuartoscuro

No quería asistir. La exalcaldesa de Tlalpan explicó que, en un inicio, se decidió que su gobierno no asistiría al evento de la DEA por los roces que se han mantenido con agencias estadounidenses; sin embargo, consultó el tema con el Gabinete de Seguridad, donde la mayoría de los secretarios consideraron que sería adecuado aprovechar la oportunidad para hablar de lo que México ha conseguido estos años .

“Omar me dijo: “lo que usted me diga y yo voy a hacerlo”. Y todos por unanimidad votaron que fuera, porque dijeron: es mejor que el mundo sepa lo que se está haciendo en México, y que se está haciendo bien y que la estrategia está dando resultados”.

De la misma manera, informó que en la conferencia también se hablará de que la relación con el gobierno de Estados Unidos, que representa Donald Trump, es de coordinación y no de subordinación.

Al ahondar en la exposición sobre la interacción con la administración estadounidense, comentó que hay una relación de respeto con Donald Trump.

Sin embargo, acotó que eso no quiere decir que no se confronten las diferencias que emergen con dependencias o agencias de los Estados Unidos.