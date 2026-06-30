CSP: 53%de la población manifiesta un alto nivel de confianza en el Gobierno, según encuesta de la OCDE

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los resultados de la última encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ubica a México como uno de los cinco países miembros con mayor confianza de sus ciudadanos en su Gobierno Federal.

“México está arriba de Suecia, de Francia, de Finlandia también; 53 por ciento de la población manifestó confianza alta o moderada en el Gobierno Federal, por encima del promedio de la OCDE de 40.1 por ciento; entre 2023 y 2025 registró niveles estables de confianza en el Gobierno Federal…Hay algunos que no les va a gustar esto, pero pues ni modo, así es la vida”, expresó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Los países con mayor promedio de confianza en su Gobierno Federal fueron Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo, todos ellos con menor número de habitantes que México.

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FGR