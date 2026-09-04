Diputado hallado sin vida

Zenyazen Escobar: ¿De qué partido era y cuáles fueron sus controversias?

Zenyazen Escobar fue hallado sin vida, hechos que investigan las autoridades; el legislador se vio envuelto en múltiples controversias

Estas son las controversias de Zenyazen Escobar.
Estas son las controversias de Zenyazen Escobar. Foto: FB del legislador / Redes sociales
Por:
Claudia Arellano
·
Arturo Meléndez

En una lamentable noticia para la política mexicana, el diputado federal Zenyazen Escobar fue hallado sin vida, hechos que ya investigan las autoridades y que lamentaron sus compañeros legisladores.

Medios locales reportaron que Escobar García fue hallado sin vida en Puente Grande, Veracruz, con al menos un disparo de arma de fuego. Posteriormente, autoridades confirmaron el fallecimiento, aunque aseguraron que las investigaciones están en curso y no es posible confirmar que se haya tratado de un atentado o un ataque directo.

El fallecimiento de Zenyazen Escobar recordó las polémicas en que se vio envuelto el legislador, algunas bastante cercanas a su deceso. Esto es lo que se sabe del legislador.

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¿De qué partido es y cuáles son las controversias de Zenyazen Escobar?

Zenyazen Roberto Escobar García, originario de Veracruz, era desde 2024 diputado federal por Veracruz dentro de la bancada de Morena.

Por ello, el primero en lamentar (y confirmar, ante los múltiples reportes periodísticos) su deceso fue Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Con profundo pesar, el Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal por Veracruz”, escribió Monreal Ávila.

Zenyazen Escobar también fue secretario de Educación de Veracruz durante el gobierno de Cuitláhuac García, así como diputado en el Congreso estatal, en 2016.

De “Tarzan Boy” a pleito a golpes en San Lázaro, las controversias de Zenyazen Escobar

El legislador morenista protagonizó varias controversias durante sus diferentes cargos como funcionario público, tanto como secretario de Educación como, más reciente, legislador.

Auditorías e irregularidades

Durante su periodo como titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, la dependencia fue objeto de diversas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Para la Cuenta Pública 2019, la ASF observó inicialmente aproximadamente 69.1 millones de pesos relacionados con recursos de la Secretaría.

Zenyazen Escobar, diputado de Morena hallado sin vida.
Zenyazen Escobar, diputado de Morena hallado sin vida. ı Foto: Especial

Escobar respondió que las observaciones serían solventadas y que parte de ellas obedecían a cuestiones administrativas y pagos en exceso relacionados, entre otros aspectos, con movimientos de personal.

No obstante, entre los hallazgos de la ASF se encuentra la posible existencia de “aviadores”, es decir, pago de salarios a al menos 49 trabajadores identificados como fallecidos.

El yate “Squalo”

En mayo de 2026, un yate de nombre “Squalo” se incendió en la Riviera Veracruzana, lo que provocó una movilización de cuerpos de emergencia para rescatar a los presentes.

La propiedad del yate fue atribuida a Zenyazen Escobar, lo cual abrió cuestionamiento sobre su nivel de vida, en contradicción con los principios de “austeridad” del partido. Sin embargo, el legislador negó ser propietario del yate.

“Tarzan Boy” y el escándalo del stripper

Poco antes incluso de comenzar su periodo como secretario de Educación, se difundió en redes sociales una fotografía de un joven que supuestamente trabajaba como bailarín exótico bajo el nombre de “Tarzan Boy”.

El mismo fue identificado como Zenyanzen Escobar durante sus años de juventud, y la imagen fue utilizada por sus opositores para exhibirlo y generar escándalo.

Zenyazen Escobar se refirió públicamente del tema y reconoció que, durante muchos años, había practicado fisicoculturismo y participado en competencias.

Pleito a golpes en San Lázaro

La controversia de Zenyazen más reciente a su deceso ocurrió en mayo, cuando protagonizó un altercado con el priista Carlos Gutiérrez Mancilla.

Después de un intercambio verbal, Escobar se acercó al legislador, hubo empujones y tuvo que ser contenido por otros diputados. El episodio adquirió todavía más notoriedad porque circuló la acusación de que Escobar se encontraba en estado de ebriedad.

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