Programas para el Bienestar son amor convertido en política pública y en Zacatecas apoyan a 710 mil personas: CSP

Como parte de su recorrido Honestidad y Resultados en Zacatecas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en esta entidad los Programas para el Bienestar benefician a cerca de 710 mil personas de manera directa y sin intermediarios, apoyos que representan amor convertido en política pública.

“Histórico, Zacatecas tiene una población estimada de un millón 622 mil zacatecanas y zacatecanos, pues estamos apoyando a 710 mil zacatecanas y zacatecanos de manera directa, sin intermediarios. No hay nada en la historia de México, y es único en el mundo, los Programas del Bienestar: es recurso público que regresa al pueblo, así de sencillo. Dije —como bien recordó David (Monreal, gobernador de la entidad)— el 1º de septiembre, que los Programas del Bienestar es amor al pueblo, es amor convertido en política pública, eso es lo que son los Programas del Bienestar”, afirmó desde la Plaza de Armas.

La Jefa del Poder Ejecutivo Federal detalló que esto representa una inversión de 16 mil 393 millones de pesos (mdp), para las y los derechohabientes de los siguientes programas: 212 mil 420 de la Pensión para Adultos Mayores, 46 mil 923 de la Pensión para Personas con Discapacidad, 14 mil 329 de Jóvenes Construyendo el Futuro, 59 mil 430 de la beca Benito Juárez, 10 mil 614 de la beca para Niñas y Niños, 67 mil 846 de Producción para el Bienestar, 61 mil 110 de Fertilizantes Gratuitos, 440 de Sembrando Vida, 6 mil 744 con Precios de Garantía; 187 productores y 167 mil 669 familias de Leche para el Bienestar, 473 de Bienpesca, 919 escuelas de Educación Básica y 164 de Educación Media Superior con La Escuela es Nuestra.

Agregó a más de 46 mil mujeres de 60 a 64 años con Pensión Mujeres Bienestar, 77 mil 368 con la beca Rita Cetina para secundaria, 106 mil 670 con la beca Rita Cetina para uniformes y útiles en primaria; y 33 mil 340 de la beca Gertrudis Bocanegra para que todas y todos los estudiantes de Zacatecas tengan una beca desde primaria hasta la universidad.

En materia de obra pública, resaltó una inversión de 740 mdp para la conservación de la Red Federal de Carreteras, mil 620 mdp para tecnificación de un Distrito de Riego, avance en la negociación y diálogo con las comunidades para la construcción de la Presa de Milpillas, la construcción de 27 mil 502 nuevas viviendas, 35 mil familias beneficiadas con la reestructuración o condonación de créditos impagables y 8 mil familias con escrituración; la reconversión y ampliación de preparatorias, una nueva Unidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) para mil 500 jóvenes; un nuevo Hospital del IMSS y una Unidad de Medicina Familiar (UMF) en Guadalupe, y un Centro de Salud en Jerez. Una Planta Cribadora de Frijol en Sombrerete, la meta de un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio del estado y los Planes de Justicia para los pueblos originarios.

En materia de salud, anunció que a partir de enero de 2027, 384 nuevos consultorios comenzarán a funcionar de los 12 mil del IMSS Bienestar que habrá en todo el país, como parte del Servicio Universal de Salud. Además de que en noviembre iniciará la construcción de la carretera Osiris-Aguascalientes.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, celebró la visita de la Presidenta a la entidad, donde se “le quiere bien mucho”, y agradeció la inversión realizada con los programas y obras del Gobierno de México; particularmente, reconoció la determinación de la mandataria para reducir 51 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos en el país y devolver la seguridad a Zacatecas.

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