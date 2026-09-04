Cámara de Diputados lamenta muerte de Zenyazen Escobar; pide investigación pulcra

La Cámara de Diputados lamentó el fallecimiento del legislador de Morena, Zenyazen Escobar García, y llamó a las instituciones encargadas de investigar los hechos a realizar un esclarecimiento “pulcro” del caso.

El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho Cué, expresó sus condolencias a familiares y amigos del diputado federal por Veracruz, luego de que durante la mañana de este viernes se reportara el hallazgo de una persona sin vida en la localidad de Chichicaxtle.

A través de sus redes sociales, el legislador publicó:

“La Cámara de Diputados lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Diputado Zenyazen Escobar. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Confiamos en que las instituciones llevarán a cabo una investigación pulcra de los hechos. Descanse en paz”.

La Cámara de @Mx_Diputados lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Diputado Zenyazen Escobar. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.



Confiamos en que las instituciones llevarán a cabo una investigación pulcra de los hechos.



Descanse en paz. — Raúl Bolaños-Cacho Cué (@RaulBCCue) September 4, 2026

El mensaje se suma al pronunciamiento realizado previamente por el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien confirmó el fallecimiento de Escobar y, a nombre de la bancada morenista, expresó su solidaridad con la familia, seres queridos y equipo de trabajo del legislador.

El llamado de Bolaños-Cacho Cué adquiere relevancia debido a que, hasta el momento, las autoridades ministeriales no han informado públicamente todos los detalles sobre las circunstancias en las que murió el diputado.

Los primeros reportes periodísticos señalan que Escobar habría sido localizado sin vida en la zona de Chichicaxtle, Veracruz, y que habría sido víctima de un ataque con arma de fuego.

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FGR