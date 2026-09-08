Hacienda proyecta crecimiento de hasta 2.5% para 2027 y déficit de 3.9% del PIB

Para 2027, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyecta un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento en términos reales, así como un déficit público de 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El Paquete Económico contempla una reducción en la perspectiva de crecimiento económico en comparación con los Pre-Criterios de Política Económica 2027 que Hacienda dio a conocer en abril pasado, y redujo el rango de crecimiento de un nivel de 1.9-2.9 a 1.5-2.5 por ciento, aunque explicó que esta previsión se encuentra por encima del rango previsto.

“En 2027, la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5% real anual, por encima del rango previsto para 2026, con una expansión sustentada principalmente en la fortaleza del mercado interno y en las acciones del gobierno de México para elevar el bienestar y ampliar las capacidades productivas del país con nuevas inversiones en infraestructura, incentivadas por el dinamismo de los proyectos de inversión pública en el marco del Plan México”, destacó el documento de los Criterios Generales de Política Económica 2027.

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Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, entrega el Paquete Económico 2027 a la Cámara de Diputados, el 8 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Hacienda eleva de 3.5% a 3.9% déficit para 2027

Al mismo tiempo, la dependencia federal elevó de 3.5 por ciento a 3.9 por ciento como proporción del PIB los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) —la medida más amplia del déficit público que indican cuánto financiamiento necesita el gobierno y el sector público para cubrir sus gastos—, respecto de lo previsto por los Pre-Criterios.

Con ello, Hacienda recortó en 0.4 puntos porcentuales el nivel mínimo y máximo de crecimiento para el próximo año y, en la misma magnitud, amplió su déficit público. De igual manera, el balance presupuestario pasó de un déficit de 3.0 a 3.4 por ciento del PIB y el superávit primario se redujo de 1.1 a 0.6 por ciento, mientras que la deuda pública, medida por el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), mantuvo para 2027 una previsión de 55.0 por ciento del PIB.

Si bien el dato del déficit público para 2027 es superior a lo anticipado en abril pasado, Hacienda aún prevé reducir los RFSP frente al 4.1 por ciento estimado para 2026 , aunque la consolidación será menor a la planteada hace cinco meses, cuando proyectaba llevarlos hasta un nivel de 3.5 por ciento como proporción del PIB.

De esta manera, la reducción de los RFSP prevista para el próximo año pasó de 0.6 puntos del PIB en los Pre-Criterios a sólo 0.2 puntos en los CGPE, al comparar ambos escenarios con el 4.1 por ciento estimado para 2026.

Lo anterior toma mayor relevancia si se considera que esta actualización del déficit público se observa pese a que la dependencia encargada de las finanzas públicas del país mejoró su expectativa de ingresos para 2027, luego de que los Pre-Criterios estimaban recursos equivalentes a 22.2 por ciento del PIB, cifra que en los CGPE se elevó a 23.2 por ciento.

De estos recursos, los ingresos tributarios también tuvieron una modificación al pasar de 15.6 a 15.9 por ciento como proporción del PIB. En términos nominales, Hacienda elevó su previsión total de ingresos presupuestarios de 8.83 billones de pesos a 9.16 billones, una diferencia de alrededor de 325 mil millones de pesos.

Pese a ello, también se observó una modificación en el gasto, luego de que en abril se proyectaba un gasto neto pagado equivalente a 25.2 por ciento del PIB para 2027, pero los Criterios Generales lo elevaron a 26.7 por ciento, una diferencia de 1.5 puntos porcentuales. En términos nominales, la previsión pasó de 10.02 billones de pesos a 10.52 billones, alrededor de 491 mil millones de pesos adicionales, un incremento superior a la revisión observada en los ingresos.

La ampliación también se refleja en las necesidades de financiamiento, luego de que en abril pasado, la dependencia estimaba los Requerimientos Financieros del Sector Público por 1.39 billones de pesos para 2027, mientras que en el Paquete Económico los elevó a 1.56 billones, alrededor de 165 mil millones de pesos más.

Hacienda mantiene previsión de la deuda para 2027

Asimismo, la previsión de la deuda para 2027 se mantuvo en 55.0 por ciento como proporción del PIB respecto de lo anticipado en abril, el nuevo escenario de Hacienda implicaría que la deuda aumente frente al cierre de este año, ya que la SHCP aseguro en los Pre-Criterios que para 2026 ésta se ubicará en un nivel de 54.0 por ciento del PIB.

Lo anterior, señaló la dependencia, reflejará un mayor costo financiero y el efecto de un tipo de cambio más alto sobre la valuación en moneda nacional de la deuda externa, factores que serán compensados parcialmente por el crecimiento del PIB nominal.

El escenario macroeconómico también fue modificado. Hacienda mantuvo su expectativa de inflación para el cierre de 2027 en 3.0 por ciento, pero elevó de 5.5 a 6.0 por ciento la tasa de Cetes a 28 días y redujo de 18.60 a 18.00 pesos por dólar su estimación del tipo de cambio al cierre del año. En contraste, aumentó de 54.7 a 61.8 dólares por barril el precio promedio esperado para la mezcla mexicana de petróleo.

Sobre los retos a los que se va a enfrentar la economía nacional, se encuentran los riesgos derivados de tensiones geopolíticas, los cambios en la política comercial y el comercio global, la volatilidad financiera y presiones sobre los precios de los energéticos y otras materias primas.

No obstante, explicó que el país “enfrenta este escenario con fortalezas”, debido a que, según sus análisis, México cuenta con una economía diversificada, una posición comercial estratégica dentro de América del Norte, un sistema financiero sólido, una amplia base manufacturera y un mercado interno respaldado por el crecimiento de los ingresos laborales y un piso social básico que proporcionan los Programas para el Bienestar.

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