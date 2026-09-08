Exportación de autos avanza 1.3% en agosto

La exportación de automóviles ligeros tuvo una expansión durante agosto, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los datos oficiales revelan que las ventas al exterior crecieron 1.3 por ciento anual al ubicarse en 300 mil 475 unidades.

Janneth Quiroz Zamora, directora de análisis económico en Grupo Financiero Monex, dijo a La Razón que el dato de exportaciones de vehículos en agosto es positivo, sobre todo porque se da después de la caída importante de 9.7 por ciento anual en julio. No obstante, la recuperación no es generalizada, sino que cada armadora y empresa tiene su propia realidad.

Como muestra, General Motors aumentó su producción 18.1 por ciento y sus exportaciones 5.4 por ciento a tasa anual en agosto; Kia incrementó su producción 10.2 por ciento y sus exportaciones 6.9 por ciento. Por el contrario, las exportaciones de Ford disminuyeron 41.3 por ciento.

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El Dato: En agosto la armadora que tuvo el crecimiento más elevado en la exportación fue Acura con 32%; la firma envió al extranjero tres mil 868 unidades.

“Más que hablar de un fuerte repunte de toda la industria, hablaría de una normalización de los flujos de exportación después de la debilidad observada en julio, apoyada por el desempeño de algunas de las principales plantas instaladas en México”, consideró la analista.

De acuerdo con el Inegi, 76 de cada 100 vehículos ligeros exportados tienen como destino los Estados Unidos. Mientras que 12 de cada 100 son enviados a Canadá. Al respecto, Quiroz Zamora mencionó que los datos confirman la enorme integración de la industria automotriz mexicana con Estados Unidos y Canadá.

El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros también refiere que entre enero y agosto se han exportado 2.25 millones de unidades, lo que representa una caída de 0.06 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

“La industria ha logrado mantener prácticamente estable su volumen de exportación pese a un entorno particularmente complejo. Esto es relevante porque durante buena parte del año hemos tenido incertidumbre alrededor de la política comercial estadounidense, los aranceles y la revisión del T-MEC”, declaró la analista.

Crecen de nuevo ı Foto: Especial

Cae la producción. La producción de automóviles ligeros tuvo una realidad diferente al sector exportador. En agosto la industria automotriz tropezó 1.43 por ciento a tasa anual en agosto en la fabricación de autos. En el mes de referencia se produjeron 344 mil 940 unidades.

La analista de Grupo Financiero Monex explicó que no es una caída generalizada de toda la industria, sino que es el resultado de comportamientos muy diferentes entre las armadoras.

“También es importante considerar que la producción automotriz está muy vinculada a la demanda externa y, particularmente, a Estados Unidos. La incertidumbre comercial puede llevar a las empresas a ajustar inventarios, calendarios de producción y envíos, incluso cuando la demanda final todavía sea relativamente sólida”, declaró.

El Inegi informó que las ventas de vehículos ligeros acumularon 1.01 millones de unidades entre enero y agosto.