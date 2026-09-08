AIFA rompe récord de pasajeros en verano de 2026; traslada a más de 1.4 millones de usuarios

El reporte de afluencia histórica fue presentado por la administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registró el traslado de más de 1.4 millones de viajeros durante el periodo vacacional de verano de 2026. Esta cifra coloca a la temporada como una de las etapas con mayor afluencia de usuarios en la terminal de Santa Lucía desde que inició sus operaciones en el Estado de México.

Según los datos reportados por la administración del recinto, entre los meses de julio y agosto se movilizó un total exacto de 1,442,028 pasajeros. Este volumen de usuarios se canalizó mediante 10,201 operaciones de aviación comercial durante ambos meses de asueto.

Durante este mismo lapso veraniego, el aeropuerto rebasó en dos ocasiones distintas sus marcas máximas históricas de atención diaria. El primer repunte relevante ocurrió el 31 de julio de 2026, jornada en la que se brindó servicio a 28,236 viajeros a través de 186 operaciones de vuelo.

Solo una semana después, el 7 de agosto, la terminal mexiquense superó dicho registro al contabilizar 28,451 usuarios en 194 vuelos en un solo día. La coincidencia de ambos récords en el mismo mes evidencia el ritmo ascendente en la demanda de transporte aéreo en la región.

En la actualidad, la oferta comercial del aeropuerto incluye 40 destinos dentro del territorio nacional y 7 rutas hacia el extranjero. Esta red de itinerarios se complementa con diversas opciones de movilidad terrestre orientadas a facilitar el traslado de los pasajeros.

Los enlaces terrestres conectan directamente a la terminal con la Zona Metropolitana del Valle de México, además de brindar acceso coordinado hacia 11 entidades federativas cercanas, lo que amplía la zona de influencia para los viajeros del centro del país.

Voceros de la infraestructura aeroportuaria indicaron que el desempeño registrado durante las vacaciones demuestra la operatividad de las instalaciones para responder a periodos de alta demanda con niveles adecuados de calidad, seguridad y eficiencia en el servicio.

Las operaciones de la terminal aérea se desarrollan en las instalaciones ubicadas en la zona de Santa Lucía. ı Foto: Especial.

Asimismo, los datos alcanzados refuerzan la posición del AIFA dentro del Sistema Aeroportuario Metropolitano. Con ello, la administración proyecta dar seguimiento a las obras de conectividad y servicios aéreos para responder al paulatino incremento de vuelos previsto para los próximos periodos vacacionales.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR