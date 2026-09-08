Gobierno Federal plantea gasto de 10.6 billones de pesos para 2027

El gobierno de México plantea elevar en 442 mil 804 millones de pesos el gasto federal para 2027, un aumento nominal de 4.3 por ciento respecto del proyecto presentado un año antes. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), entregado este martes a la Cámara de Diputados, dirige sus principales incrementos a seguridad social, recursos para los estados y educación, mientras que el sector energético sufrió el mayor recorte.

Con esa ampliación, el gasto neto total de la federación superaría los 10.6 billones de pesos proyectados para el próximo año. El déficit presupuestario seguiría una ruta distinta, con una reducción prevista de 2.5 por ciento frente al año anterior para alcanzar un total de un billón 358 mil 558.8 millones de pesos.

Sólo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) absorbería casi uno de cada dos pesos del aumento general, con 212 mil 700 millones más de gasto programable. Al sumar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el peso conjunto de ambas instituciones rebasa la mitad del incremento total previsto para 2027.

El otro gran destino de los recursos adicionales se concentra en los estados y municipios. Las Aportaciones Federales a estas localidades pretenden crecer en 94 mil 458.7 millones de pesos, mientras que las participaciones suman otros 91 mil 562 millones. En conjunto, ambos rubros agregan poco más de 186 mil millones al gasto federal, equivalentes a 42 por ciento del crecimiento total planteado.

Dentro de las dependencias federales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) registra uno de los incrementos de mayor peso entre las dependencias federales. El PPEF plantea aumentar mil 616.3 millones de pesos a su presupuesto, con lo que alcanzaría 576 mil 631.9 millones, un avance de 12.4 por ciento frente al año anterior.

La Secretaría de Energía concentra el mayor recorte del presupuesto, con 181 mil 804.9 millones de pesos, una reducción de 68 por ciento. Este recorte absorbe casi por completo los aumentos previstos para el resto de los ramos administrativos, que en conjunto suman apenas 15 mil 900.9 millones de pesos.

También se plantea el aumento del gasto destinado a la operación y prestación de servicios de salud. El IMSS-Bienestar incorporaría 21 mil 494.8 millones de pesos y la Secretaría de Salud, otros 5 mil 479.7 millones. Si a esos movimientos se agregan los incrementos del gasto programable del IMSS y el ISSSTE, las cuatro instituciones sumarían 272 mil 246.4 millones adicionales, una cifra equivalente a poco más de seis de cada diez pesos del aumento general.

Dentro del bloque de seguridad, la Secretaría de Marina presenta el mayor avance porcentual entre las principales instituciones, con 23.2 por ciento. Al sumar ese ramo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el aumento alcanza 34 mil 625.6 millones de pesos. En contraste, la Fiscalía General de la República (FGR) reduce su propuesta en 165.8 millones .

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) muestran otra redistribución. La petrolera eleva 9 mil 759.9 millones de pesos su gasto programable, pero reduce 39 mil 298 millones en costo financiero, con lo cual ambos componentes arrojan una baja cercana a 29 mil 538 millones. Para la CFE, el descenso operativo supera el aumento financiero y deja un ajuste de 27 mil 352 millones. Las empresas públicas del Estado, como bloque, disminuyeron 56 mil 890.1 millones.

Entre los órganos autónomos, el Instituto Nacional Electoral (INE) exhibe una de las mayores variaciones porcentuales del proyecto. Su asignación aumenta 85.1 por ciento, con 19 mil 437.3 millones de pesos adicionales. El Poder Judicial se mueve en dirección contraria y reduce 13 mil 695.5 millones, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) baja 183.4 millones.

Dos dependencias repiten exactamente la cifra solicitada en el presupuesto del año pasado. La Cámara de Senadores mantiene 5 mil 103.8 millones de pesos y la Oficina de la Presidencia de la República conserva 800.5 millones. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) queda prácticamente sin cambios, con sólo 8.5 millones adicionales.

La serie de proyectos de la última década aporta otra dimensión. El avance nominal de 4.3 por ciento para 2027 es el tercero más bajo entre los PPEF revisados desde 2018, aunque el monto planteado alcanza el nivel más alto del periodo. Un año antes, la propuesta para 2026 había aumentado 9.6 por ciento frente a su antecedente inmediato.

En los ramos generales, la deuda pública muestra un movimiento menor al del gasto total. La asignación aumentó 0.6 por ciento y llega a un billón 306 mil 35.6 millones de pesos. En contraste, los apoyos a ahorradores y deudores de la banca incorporan 30 mil 352.7 millones adicionales y casi duplican la cantidad planteada un año antes.

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