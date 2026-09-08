Hacienda descarta nuevos impuestos y refuerza el gasto social para 2027

La entrega formal de la propuesta presupuestaria fue realizada por autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó este viernes al H. Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027. La propuesta garantiza la continuidad de los apoyos sociales, fortalece la infraestructura estratégica en las entidades del país y descarta la creación de nuevos impuestos para las familias mexicanas.

El proyecto prevé alcanzar una recaudación tributaria histórica equivalente al 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra se proyecta lograr mediante el combate a la evasión fiscal y una mayor eficiencia administrativa, garantizando la sostenibilidad de la deuda pública nacional.

Los programas de bienestar recibirán un monto conjunto superior a 1 billón 25.4 mil millones de pesos. Este presupuesto representa el 2.6% del PIB y asegura aumentos por encima de la inflación anual en todas las partidas destinadas a la población vulnerable.

Entre los rubros prioritarios destacan 543.5 mil millones de pesos para la Pensión de Adultos Mayores y 210.6 mil millones para becas educativas. Asimismo, la Pensión para Personas con Discapacidad dispondrá de 37.4 mil millones de pesos, mientras que el programa Salud Casa por Casa contará con 5 mil millones.

En materia de desarrollo productivo, la inversión física presupuestaria se fijó en 2.6% del PIB. Los recursos se canalizarán a obras hidráulicas, proyectos energéticos, carreteras regionales y la consolidación de la red ferroviaria nacional.

A través del denominado Plan México, el gobierno busca estimular la inversión privada y desarrollar proveedores locales. El plan proyecta movilizar hasta 5.7 billones de pesos en infraestructura entre 2026 y 2030 mediante esquemas públicos y mixtos.

Respecto al balance financiero, la dependencia estimó los Requerimientos Financieros del Sector Público en 3.9% del PIB. Esta cifra representa un ajuste a la baja de 1.8 puntos porcentuales en comparación con los registros observados en 2024.

Las partidas de presupuesto orientadas a educación, ciencia, salud y seguridad pública registrarán incrementos reales con el fin de consolidar la capacidad operativa institucional frente a las exigencias socioeconómicas del país.

La política económica propuesta busca sostener la estabilidad financiera interna frente a la volatilidad internacional, apoyada en el dinamismo del consumo doméstico, la recuperación salarial y el comercio de América del Norte.

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JVR