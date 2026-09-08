Preparan Paquete Fiscal con carga del Fobaproa

La jefa del Ejecutivo, ayer, en conferencia de prensa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en los próximos días funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acudirán a la conferencia matutina para explicar los detalles del Paquete Económico 2027; sin embargo, precisó que la presentación no se limitará al paquete presupuestal, pues también se plantearán modificaciones a diversas leyes.

“Vamos a presentar modificación a varias leyes, no solamente el Paquete Económico, pese a que normalmente se presenta”, señaló.

La mandataria federal anunció que dedicará una conferencia específica para abordar el estado del Fobaproa, particularmente a partir de un estudio reciente elaborado por la SHCP. También adelantó que se explicará por qué, de acuerdo con dicho análisis, la deuda relacionada con el rescate bancario representa una carga que resulta impagable para la ciudadanía.

El anuncio coloca nuevamente al Fobaproa en el centro de la discusión política y económica, en momentos en que el Gobierno federal prepara la presentación del Paquete Económico correspondiente al ejercicio 2027.

2 billones de pesos ha pagado México por el rescate bancario

ENTRE DEUDA Y CONSTITUCIONALIDAD. El presupuesto que la Presidenta Claudia Sheinbaum presentará al Congreso de la Unión pondrá a prueba la promesa de mantener los programas sociales, impulsar la inversión y, al mismo tiempo, avanzar en la consolidación fiscal.

Politólogos y especialistas advierten que el debate no será solamente contable, sino que pone en juego el modelo de Estado que México quiere financiar y la capacidad del Gobierno para convertir derechos constitucionales en políticas públicas sostenibles.

Especialistas consultados en torno a las perspectivas presupuestales han advertido que una parte creciente del gasto federal se encuentra comprometida en pensiones, transferencias federales y servicio de la deuda, lo que deja menos espacio para salud, educación, seguridad e infraestructura.

Un análisis publicado recientemente señala que estos tres grandes componentes absorben alrededor de 61 por ciento del gasto público.

La pregunta para 2027, por ello, no será solamente cuánto dinero habrá, sino qué hará el Estado con el dinero que tiene disponible.

En la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Gómez Pozos, ha sostenido que el gasto social debe entenderse como una inversión y no simplemente como una transferencia de recursos públicos.

El investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) Óscar Ocampo ha advertido que la reducción del margen de maniobra obliga al Gobierno a recortar de los rubros donde existe mayor flexibilidad, entre ellos la inversión.

Para el profesor de la UNAM, Juan Carlos Moreno-Brid, el presupuesto de 2027 debería utilizarse para reactivar una economía que ha mostrado señales de estancamiento.

El académico ha planteó “que la inversión pública, cuando está correctamente diseñada y alineada con objetivos nacionales, puede generar capacidad de crecimiento”. También ha señalado que “existen instrumentos poco utilizados, como la banca de desarrollo”.

Dijo que “el desafío es determinar qué gasto genera crecimiento, cuál garantiza derechos y cuál simplemente mantiene compromisos adquiridos”.

Héctor Villarreal, investigador y profesor del Tecnológico de Monterrey, advirtió que el sistema fiscal mexicano tiene un gasto cada vez más rígido y que el margen para modificar las prioridades presupuestales es reducido. En otras palabras, dijo que: “el Gobierno puede tener un presupuesto históricamente grande y, al mismo tiempo, disponer de poco dinero realmente libre para decidir”.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, reiteró su postura al no adelantar la discusión sobre nuevos impuestos y esperar a conocer formalmente el Paquete Económico 2027. Además, recordó que corresponde al Ejecutivo federal presentar la propuesta y al Legislativo discutirla, modificarla y aprobarla.

No obstante, los especialistas coinciden en que el problema fiscal no desaparecerá simplemente por no modificar las tasas impositivas.

Además, en materia fiscal, Héctor Villarreal consideró que el esquema actual requiere un replanteamiento ante un déficit que describió como estructural, mayores presiones de gasto y un margen reducido para seguir recurriendo a recortes o subejercicios.

Entre otras sugerencias de los especialistas destacaron: revisar el gasto en pensiones, ampliar fuentes de ingresos, mejorar la calidad del gasto y fortalecer la responsabilidad recaudatoria de los gobiernos estatales, además de evitar que la inversión pública dependa de asociaciones con privados en proyectos que no resulten viables.