Hacienda prevé crecimiento de 4.34% en los ingresos totales para el ejercicio fiscal 2027

Los ingresos totales para el ejercicio fiscal 2027 se ubicarán en 10.6 billones de pesos, un crecimiento de 442 mil 804.4 millones de pesos o 4.34 por ciento más respecto de los aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, estimó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2027, sólo de impuestos se fijó una meta tributaria de 6 billones 263 mil 886.8 millones de pesos, un incremento de 425 mil 345.7 millones de pesos respecto a lo designado en la ley para este año, y que se ubicó en 5 billones 838 mil 541.1 millones de pesos.

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, entrega el Paquete Económico 2027 a la Cámara de Diputados, el 8 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

La dependencia federal espera que haya un fortalecimiento tributario con el incremento de los ingresos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), puesto que se ubicarán en un billón 768 mil 017.3 millones de pesos, u 11.26 por ciento respecto a lo aprobado en 2026; además, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) también tendrá un alza, al pasar de 761 mil 501.9 en 2026 a 828 mil 256 millones de pesos en 2027, u 8.7 por ciento más. El aumento se ve impulsado por una mayor recaudación en los combustibles automotrices con 13.79 por ciento.

En tanto, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) también tendrá un incremento de 7.13 por ciento, al pasar de 3 billones 70 mil 149.1 millones de pesos a 3 billones 288 mil 975.3 millones de pesos, es decir, en 2027 se espera un ingreso adicional de 218 mil 826.2 millones de pesos .

Prevén reducción en ingresos de Pemex y CFE

No obstante, pese al incremento en la tributación, se espera que haya una reducción de los ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios en las empresas publicas del Estado, en específico por una baja en las ventas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con el documento aprobado para 2026, Hacienda espera que se reciba un billón 507 mil 154.4 millones de pesos, pero en la iniciativa de 2027 habrá una baja de 223 mil 525.7 millones de pesos, una contracción de 14.83 por ciento.

En el caso de Pemex, habrá una reducción en los ingresos al pasar de 971 mil 677.2 millones de pesos a 773 mil 768.7 millones de pesos, lo que significa una baja de 197 mil 911.5 millones de pesos , o un desplome de 20.3 por ciento.

Instalaciones de Pemex, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Pemex

Sobre la CFE, en 2026 se aprobó la ley con un ingreso de 535 mil 477.2 millones de pesos; para el siguiente año, se prevé que sea de 509 mil 863 millones de pesos, una baja de 25 mil 614.2 millones de pesos , 4.7 por ciento.

Asimismo, la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora sostuvo que habrá un incremento en aprovechamientos de 61.8 por ciento y de derechos con un alza de 12.8 por ciento.

En 2026, en aprovechamientos se fijó la meta de 203 mil 520.5 millones de pesos, pero para 2027 será de 329 mil 479.8 millones de pesos, un incremento de 125 mil 959.3 millones de pesos; respecto de los derechos, una transición de 157 mil 81.7 millones de pesos a 177 mil 185.9 millones de pesos o 20 mil 104.2 millones de pesos más.

Saneamiento

La SHCP prevé que en 2027 haya un saneamiento y una reducción de 57.7 por ciento del déficit proyectado para las empresas públicas del Estado, ya que en la Ley de Ingresos de la Federación 2026 proyectaron una pérdida de 284 mil 154.8 millones de pesos, y en la iniciativa para el próximo año será de 120 mil 152.3 millones de dólares, lo que significa un recorte de 164 mil 2.5 millones de pesos.

Por su parte, el déficit de los organismos y empresas de control directo, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), también redujeron su déficit en la comparativa de referencia al pasar de 101 mil 616.2 millones de pesos a 91 mil 600 millones de pesos, o una baja de 9.86 por ciento.

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cehr