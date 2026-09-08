Hacienda va contra factureras; 220 mil empresas no pagan ISR al SAT

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tienen una batalla frontal contra las “factureras”, como se conoce a las empresas que simulan operaciones. Para el 2027, proponen al Congreso de la Unión modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta para evitar el abuso de pérdidas fiscales y deducciones.

De acuerdo con la Miscelánea Fiscal 2027, se propone que estandarizar el monto de deducciones autorizadas para que las empresas puedan aplicarla en cada ejercicio fiscal. Hacienda asegura que la propuesta no sustituye la mecánica para determinar el Impuesto sobre la Renta (ISR), sino que “fortalece su funcionamiento”.

El SAT y Hacienda sostienen que, cuando las deducciones empresariales superan el 96.67 por ciento de los ingresos acumulables, las erogaciones correspondientes realizadas con “factureras” representa, en promedio, el 10 por ciento; por ello se propone un límite en las deducciones de hasta 96.67 por ciento.

Además, cuando las deducciones representan menos del 96.67 por ciento de los ingresos acumulables de las empresas, el promedio de gastos con empresas “factureras” es de apenas uno por ciento. Por ello, en este caso se propone limitar las deducciones en un 99 por ciento.

“Con esta medida se busca eliminar las distorsiones que se generan en la información declarada derivadas del uso de empresas con características de empresas factureras (...) permitiendo de esa forma condiciones de equidad entre las empresas al estandarizar el umbral de deducciones ”, se lee en el documento.

Respecto al mitigar el abuso de pérdidas fiscales, la Secretaría de Hacienda propone al Congreso de la Unión una medida “reconocida y aplicada” en países como Estados Unidos, Francia, Países Bajos o España.

Proponen aprobar un mecanismo de control al monto de pérdidas fiscales de ejercicios pasados con el objetivo de de garantizar el cumplimiento del deber constitucional del gasto público.

La propuesta recaerá sobre las empresas que obtengan ingresos superior a los 50 millones de pesos al año y determinen la utilidad fiscal del ejercicio correspondiente. Para ello se propone un modificación al Artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en donde el monto que se obtenga de ejercicios fiscales anteriores será del resultado de multiplicar la utilidad por el factor 0.5000.

Más de 220 mil empresas no pagan ISR

De acuerdo con información presentada por Hacienda, 737 mil empresas presentaron la declaración anual en régimen general de personas morales del ejercicio 2025.

Del total 524 mil empresas, declararon ingresos positivos. De ese monto, el 61 por ciento no registró el pago del ISR por “diversas razones”. No obstante, 223 mil empresas que tuvieron ingresos positivos no pagaron el Impuesto sobre la Renta porque presentaron deducciones mayores o iguales a su ingresos.

“El resto que no paga se debe, principalmente, a la aplicación de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores”, detalló la SHCP.

De acuerdo con al información, 129 mil empresas han declarado pérdidas en los últimos tres ejercicios fiscales , mientras que 54 mil empresas llevan al menos cinco años seguidos con números rojos.

Lo anterior contrasta porque los ingresos acumulables de las empresas crecieron casi 10 por ciento real entre 2021 y 2024.

Por el contrario, de las 206 mil empresas que sí pagan el ISR, el 70 por ciento contribuyeron con un impuesto menor respecto de sus ingresos que el pagado por las personas físicas en el Régimen Simplificado de Confianza, es decir pagaron menor de 2.5 por ciento de ISR.

“Personas contribuyentes con menores ingresos y con limitada capacidad administrativa aportan más contribuciones que empresas con ingresos considerablemente estables. Lo anterior se debe en parte a la utilización de de comprobantes fiscales con los que se pretende amparar operaciones inexistentes”, detalló Hacienda.

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cehr