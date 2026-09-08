Más fuerza al SAT: proponen ampliar RESICO a personas físicas y empresas

Oficinas del SAT sobre la avenida Hidalgo, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Desde el 2022 se creó el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), con el que se busca que las personas y empresas paguen sus impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) con tasa mínimas del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Para 2027, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propone ampliar la base de cobro de 3.5 millones a 5 millones de pesos para personas físicas.

“Se propone adecuar la tabla para la determinación de los pagos mensuales, prevista en el quinto párrafo del referido artículo, a efecto de incrementar de 3,500,000 a 5,000,000 el monto máximo al que resulta aplicable la tasa del 2.50 por ciento”, dice la iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

De acuerdo con Hacienda, la medida incentivará la formalidad, toda vez que en el RESICO las obligaciones fiscales se cumplen de forma simplificada y se otorgan beneficios, “resultando atractivo y conveniente para las personas contribuyentes menos favorecidas”.

Si bien se pretende que más personas tributen en el RESICO, la SHCP sugiere al Congreso de la Unión una exención del ISR para los contribuyentes que se dedican a la pesca, ganadería y agricultura que generen ingresos anuales de hasta un millón de pesos.

Información del SAT revela que la recaudación mediante el RESICO ha dejado 23 mil 703 millones de pesos en 2024 , según el último dato disponible, y tributan 1.8 millones de personas.

RESICO dejaría de ser obligatorio para empresas

Por el lado de las personas morales, Hacienda propone a las Cámaras aumentar el techo máximo de RESICO de 35 millones de pesos al año a 50 millones de pesos.

“A efecto de que las personas morales con menor capacidad económica, puedan cumplir de forma simplificada con sus obligaciones fiscales”, se lee en el documento.

Además, propone eliminar la obligatoriedad del RESICO a empresas para que sea opcional y puedan elegir la “mecánica fiscal” que mejor les convenga.

“Lo anterior con la intención de incrementar el número de personas contribuyentes a este esquema de beneficio, otorgándoles la opción para que determinen si para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales les es más conveniente tributar en el RESICO”, de acuerdo con la iniciativa.

De acuerdo con el SAT, en 2024, las empresas pagaron impuestos por 20 mil 271 millones de pesos mediante el RESICO; el padrón ronda los 200 mil contribuyentes.

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cehr