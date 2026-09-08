Ecatepec reduce 42% los delitos de alto impacto en Edomex

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, dio a conocer el balance operativo de los primeros 20 meses de gestión.

La incidencia de delitos de alto impacto en Ecatepec registra una disminución promedio del 42 por ciento durante los primeros 20 meses de la actual administración municipal. Esta baja representa al menos dos mil ilícitos menos en la demarcación mexiquense.

Los datos reflejan reducciones significativas en ilícitos graves al comparar el periodo de enero a julio de 2024 con el mismo lapso de 2026. Destaca el robo a casa habitación con un descenso del 60 por ciento, seguido de la extorsión con 47 por ciento y el homicidio doloso con 46.2 por ciento.

De acuerdo con el informe oficial de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, el robo a transportistas cayó 42.3 por ciento, el robo de vehículo disminuyó 42.2 por ciento, el asalto en transporte público bajó 42 por ciento y el robo a transeúnte se redujo 35.7 por ciento.

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La estrategia local contempla la instalación de 20 mil cámaras y alarmas vecinales conectadas a las comunidades. Además, se conformaron 10 mil Comités por la Paz y se han realizado más de ocho mil Mesas de Paz Comunitarias para atender riesgos directamente en las colonias.

“Somos el único municipio del Estado de México que aterrizó la estrategia de seguridad pública federal en territorio, a nivel comunitario. Llevamos ocho mil Mesas de Paz donde se definen acciones entre corporaciones de los tres niveles de gobierno”, señaló la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

El esquema de monitoreo preventivo fue supervisado por mandos del Mando Único de la Zona Oriente. ı Foto: Especial.

La munícipe explicó que el trabajo se coordina con la Secretaría de Marina y el Mando Único de la Zona Oriente, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez, con reuniones quincenales para evaluar los operativos locales.

A través de la colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, el gobierno municipal capacitó a mil 568 policías locales. A la par, las autoridades informaron que se mejoraron las condiciones laborales y salariales del personal operativo para fortalecer el estado de fuerza.

Estas medidas forman parte de la reestructuración policial en el municipio más poblado del Estado de México, el cual busca consolidar un modelo de proximidad social en coordinación continua con las fuerzas federales y estatales para contener la delincuencia en el Valle de México.

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JVR